Este miércoles 30 de julio, un terremoto de magnitud 8,8 sacudió la costa del Extremo Oriente de Rusia, exactamente la zona de Petropavlovsk-Kamchatsky. Dicho movimiento telúrico dio lugar a la emisión de alertas de tsunami en diferentes países del Pacífico, incluido Perú.

En Tacna, un ciudadano ruso narró el minuto a minuto vivido durante llamada telefónica con sus padres mientras ocurría el fenómeno. "Me llamaron mis padres. Empezaron a mandar mensajes mis amigos, otros familiares. Me estaban diciendo 'estamos con terremoto, todo está temblando'", contó a Latina.

Ruso en Tacna es llamado por sus padres durante terremoto en Rusia

Vladimir Kosygin comentó que durante toda la noche no logró conciliar el sueño debido a su preocupación por sus progenitores y la coyuntura en su país natal. "No he dormido esta noche. Esta noche fue muy desesperada para mí. Yo tenía, parece que tenía, ataque de pánico".

Así mismo, precisó que ellos lo contactaron cuando se encontraba compartiendo un momento familiar en Perú: "Estábamos ayer cenando con mi novia y sus familiares, con amigos, y llamaron".

Así vivieron el terremoto de magnitud 8,8 los padres de Kosygin

"Yo no sabía qué hacer, porque yo solo escucho ruido horrible alrededor que todo está cayendo, todo está temblando. Y cómo yo voy a ayudar a ellos. No puedo dar mi mano para salvar. No puedo saber qué está pasando. Solo me dicen 'estamos con terremoto'", dijo mientras estaba en llamada con sus padres.

Actualmente, el ciudadano ruso indicó que se mantiene al pendiente de la situación en Oriente. "Estoy en comunicación con ellos todo este tiempo, todas estas horas. No han dormido esta noche, igual como yo".

