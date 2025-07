Alerta de tsunami Perú. Tras el aviso del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) sobre la llegada de olas de tsunami a la costa peruana, las autoridades peruanas vienen tomando medidas preventivas para salvaguardar a la población. Una de ellas fue la restricción del acceso a ciertas zonas, orden acatada por diversos distritos de la Costa Verde.

Bajo este contexto, Miguel Estrada, investigador principal del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) se pronunció: "Los estudios de investigación, experimentalmente, han demostrado que una ola fuerte de solamente 30 centímetros ya puede volcar a una persona". "Entonces, hay que tener todas las precauciones, no acercarse a la zona del litoral. Estamos en alerta", agregó.

Alerta de tsunami Perú: no solo sería una, sino varias olas

En cuanto al impacto de la amenaza de tsunami en la costa peruana, el experto aclaró que no se trata de una sola ola, sino de varias: "No es una ola gigante, sino es un tren de olas que va entrando poco a poco que va inundando la zona de costa. Es por eso que no necesariamente la primera ola es la más grande. Puede ser la segunda, la tercera o la cuarta", dijo a Canal N.

En esa misma línea, Lorena Márquez, capitana de corbeta y jefa del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de la Marina, explicó que las olas incrementan su tamaño conforme transcurre el tiempo. "Considerando la amplitud de marea, que tenemos más de un metro para esa hora, (...) estaría aumentando, intensificando esa altura. Eso quiere decir que la altura de olas va a ser un poco mayor", precisó a Latina.

Cooperación con Japón: simulaciones de oleajes tras sismos

Adicionalmente, recalcó que vienen desarrollando trabajos con especialistas japoneses, los cuales les permiten realizar simulaciones ante este tipo de fenómenos y desastres. "Gracias a la cooperación internacional de Japón, estamos haciendo simulaciones".

"Para el caso de Ancón, hemos hecho una simulación: no para este sismo, sino para un sismo cercano. Para un sismo cercano, la ola máxima [de tsunami] va a generarse después de casi 2 horas de haber ocurrido el sismo", comentó.

Alerta de tsunami en Perú EN VIVO

