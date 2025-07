Chato, el can de la División de Operaciones Especiales (Dinoes), participará por última vez en el Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2025, esto debido a que el perrito paracaidista posee una edad avanzada, lo que le impide cumplir con sus funciones como lo hacía tiempo atrás. Cabe señalar que este animal tiene alrededor de 11 años.

Uno de los logros más destacables de Chato fue el de haber saltado en paracaídas para cumplir los objetivos de la unidad de la cual forma parte. Por lo que su última aparición en el desfile por el aniversario 204 de la Independencia del Perú será el recuerdo de este perrito que brindó muchos años de servicio a la Policía Nacional del Perú (PNP).

¿Cuál fue el entrenamiento que recibió Chato, el perro que se despide hoy en el desfile militar 2025?

Este can cuenta con instrucción vinculada a cursos de Operaciones Especiales (COPES) y Control de Multitudes (CODIR). Asimismo, Chato posee entrenamiento en salto en paracaídas. En adición, este perrito también ha sido formado para prestar apoyo en la División de Intervenciones Rápidas (Dirinrap), todos estos logros han permitido que Chato ostente el grado de Superior.

Finalmente, cabe indicar que en el Desfile Cívico Militar 2025 se podrá ver a este perrito con su traje característico: boina, chaleco táctico y su identificación.

¿Cómo llegó chato a la Policía Nacional del Perú (PNP)?

De acuerdo a declaraciones de un efectivo PNP, Chato era un perrito callejero que fue adoptado cuando merodeaba por la instalaciones de la Dinoes. Al momento de su acogida, este perrito fue llevado al veterinario para que le realicen un diagnóstico y le brinden los cuidados necesarios antes de integrarse a las filas de la PNP.

Luego de pasar por la veterinaria, Chato recibió formación en diversos cursos y sus logros no han pasado desapercibidos. Al respecto, en el Desfile Cívico del 2023, este perrito protagonizó un momento para el recuerdo cuando mordió a un periodista de Panamericana que trató de coger el arma de este can. "Lo que pasa es que yo quería tocar el armamento y 'Chato' me ha dicho: 'El armamento no se toca'. 'Chato' discúlpame", diría después del incidente el reportero.

