Familiares de trabajadores municipales que murieron en trágico accidente en Piura: "La Policía no está buscando al culpable"

El jueves 24 de julio, un trágico accidente automovilístico enlutó a familias y vecinos de la provincia de Chulucanas, Piura. Tres trabajadores de la Municipalidad Distrital de Castilla fallecieron luego de que una camioneta de placa P3D-888 impactara contra el mototaxi en el que se trasladaban a su centro de labores. Según testimonios, tras el choque, el vehículo menor fue arrastrado por 200 metros a la altura del km 209 de la carretera Interoceánica de Piura.

Jenny Juárez Jirón, hermana de uno de los fallecidos, se comunicó con La República para hacer un llamado a las autoridades, pues, denuncia que la Policía Nacional (PNP) no está tomando la importancia del caso, ya que no se comunican con las familias de los deudos desde que se llevaron los cuerpos a la morgue.

Se reconoció que las víctimas eran tres amigos y padres de familia. Segundo Lozada Domingo dejó en orfandad a seis hijos. Mientras que, César Juárez Jirón deja una familia con tres niños y Luis Ruiz Velásquez a dos menores. Los deudos exigen justicia y no permitirán que el caso quede impune.

PUEDES VER: Fiscalía inicia investigación por homicidio culposo tras accidente de bus en Tarma que dejó 18 fallecidos

¿Qué sucedió en la carretera de Piura?

De acuerdo con las declaraciones de Jenny, su hermano César salió alrededor de las cuatro de la mañana para encontrarse con sus compañeros para ir al trabajo. Luego de unas horas es alertada por vecinos que su hermano sufrió un accidente. Ella llegó junto a su otro hermano Jorge Luis Juárez, la escena era desgarradora. César estaba tendido en la pista. Buscó explicaciones a la Policía, pero no halló respuestas. Entonces inició su propia investigación con pobladores de la zona.

"Ellos murieron frente a una casa. Al impacto, los vecinos de ahí se levantaron para tirarles agua, porque se estaban quemando", comentó la hermana de Juárez. Según su testimonio, las personas que auxiliaron a las víctimas le indicaron que el conductor de la camioneta se dio a la fuga después de que la moto estallara en llamas y que, presuntamente, habría otro implicado en el accidente.

Señaló que la Policía, cuando llegó al lugar de los hechos, le indicó que el conductor del vehículo se había dado a la fuga. "No se sabe nada del que manejaba. Se dice que está en un hospital herido y que los policías ya lo tienen identificado. Se dicen muchas cosas, pero la Policía no nos dice nada a nosotros", expresó mortificada. Las Familias sienten que no cuentan con el apoyo de las autoridades, ya que no les dan razones de los implicados. Denunció que tras más de 24 horas del fatídico accidente, ningún efectivo de la Comisaria de Chulucanas ni representantes del Ministerio Público se ha comunicado con las familias.

Denuncian irregularidades en el proceso

Jenny Juárez contó a este diario que cuando el fiscal de turno llegó aceleró el proceso de levantamiento de cadáver junto a los peritos de criminalística de la PNP. Nos retiró de la escena y nos dijo que lo dejemos hacer su trabajo, señaló la hermana, pero "nosotros nos quedamos y grabamos, porque necesitamos evidencia".

Según Juárez, luego de un rato el fiscal dijo que ya se tenía que ir, pero ella le cuestionó su pronta salida, ya que no había recogido una mochila que se encontraba al interior de la camioneta, presuntamente del conductor. "Doctor, disculpe la ignorancia, pero hay pertenencias adentro del carro, hay una mochila. Debe estar el DNI del señor, la identificación, para que se abra el caso", exigió Jenny.

"Ahorita lo vamos a hacer", fue la respuesta que le dio el fiscal, mientras ella, ofuscada por el dolor y la frustración, le respondió que no se iba a mover de ahí hasta que no vea que recogen todas las pruebas. Luego de ello, el representante del Ministerio Público accedió y tomó las pertenencias. "No nos querían decir el nombre del culpable, pero como nosotros estábamos grabando nos dio la identificación", sostuvo. El presunto autor y conductor de la camioneta sería el sujeto identificado como Elvis Marco Giraldo Guerrero. El nombre del propietario del vehículo sería Tranquilino Rojas Huallama.

PUEDES VER: Aparatoso choque entre miniván y camión deja varios heridos de gravedad en el km 52 de la Panamericana Sur

"Son tres muertes, no se puede quedar impune"

Jorge Luis Juárez Jirón, hermano del fallecido César Juárez Jirón, se encuentra devastado por la noticia de su hermano menor; sin embargo, desde su dolor aclama justicia, implora que la muerte de los tres trabajadores municipales no quede impune, porque son tres familias afectadas por la imprudencia de un conductor que hoy está prófugo.

Por su parte, Silvia Campos, esposa de Segundo Lozada Domínguez, exige a las autoridades que investiguen y se haga justicia, porque el conductor ha ocasionado un gran dolor. "La Policía tiene la placa del auto, tiene la identificación, pero no hace nada. No nos dicen nada. Nadie se ha acercado a darnos información. Nosotros por nuestra propia cuenta estamos investigando", sentenció la viuda de Lozada.

"Ellos salían a trabajar, a buscar el pan del día para sus hijos. No sé qué va a pasar. Pido que se haga justicia, que hagan pagar al culpable de lo que ha hecho", relató entre sollozos Silvia. Una mujer que ha quedado sola junto a sus hijos tras el fallecimiento de su esposo. Al cierre de esta nota, ningún representante de la Policía de Chulucanas dio respuesta alguna sobre el caso. El paradero del presunto autor aún es incierto, mientras que los deudos de los fallecidos lloran la pérdida de sus familiares.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.