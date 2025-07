Piura: periodista sufre tercer atentado en solo dos años

Enrique Bayona, gerente del medio de comunicación Palmeras TV, denunció que por tercera sufrió un atentado en poco más de dos años. Anoche, jueves 24 de julio, sujetos en una motocicleta lineal le prendieron fuego a una camioneta estacionada fuera de la vivienda del periodista, en Piura. El comunicador estuvo detrás las investigaciones que revelaron el caso Los Operadores de la Reconstrucción.

Cabe señalar que, en junio del 2023, sujetos no identificados dispararon contra un vehículo del periodista. Y en octubre del mismo año, atacantes prendieron fuego a un vehículo recién adquirido por Bayona.

Represalias serían por investigación contra exalcade

Bayona descarta que se trate de un intento de extorsión pues nunca ha recibido amenazas solicitando dinero u otro beneficio. Por ello, el hombre de prensa considera que se trataría de una represalia por el trabajo periodístico que su medio de comunicación publicó en torno a presuntos actos de corrupción que implican al exalcalde del distrito La Unión, Percy Yamunaqué.

Vale menciona que la exautoridad cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Piura por la investigación en torno al pago de S/ 400.000 en la limpieza de un canal de regadío que nunca se llevó a cabo.

"Él está preso por actos de corrupción que nosotros descubrimos", aseveró. Asimismo, resaltó que en el 2022 el medio Palmeras TV investigó hechos de corrupción que dieron origen al caso Los Operadores de la Reconstrucción, investigación en la que están implicados los exalcaldes Fernando Ipanaqué, Percy Yamunaqué y el empresario Ronald Ramírez.

Reconstrucción del hecho

Eran pasadas las 11 p.m. del 24 de julio cuando los atacantes -quienes usaban capuchas y mascarillas que les tapaban el rostro- se acercaron al domicilio de la víctima. Uno de ellos descendió del vehículo y roció con un líquido la camioneta para luego lanzar una cerilla que facilitó las llamas.

Tanto el periodista como su familia y trabajadores de un restaurante -propiedad de su esposa, lograron controlar el fuego y evitar un daño mayor.

Investigación archivada

Bayona señaló que tras los anteriores atentados se abrió una investigación y se emitieron garantías para su vida contra el exburgomaestre y otros funcionarios de la municipalidad de La Unión. Sin embargo, la investigación se archivó y nunca se halló a los responsables tras los ataques.

"Solo me tomaron la declaración, se hizo una visualización de los videos, pero no se hizo ningún seguimiento a las cámaras de alrededor para ver quiénes eran. (El Ministerio Público) hizo una investigación de gabinete y no logró nada", aseveró.

Pide garantías para su vida

El periodista apuntó que no siente el respaldo de las autoridades policiales y judiciales. En esa línea, extendió un mensaje al Ministerio del Interior, solicitó garantías para su vida y la de su familia.

"Afecta mucho a mi familia, tengo hijos menores. A veces he pensado retirarme del medio, incluso irnos de La Unión porque los ataques son diarios por redes sociales", contó Enrique Bayona.