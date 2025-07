En el marco del paro nacional, Felipe Monroy, general de la Policía Nacional del Perú y jefe de la Región Policial Lima, desplegó un plan para las movilizaciones y protestas en la capital. En fechas recientes, estas se vienen desarrollando con el fin de exigir protección y respaldo del Gobierno ante el aumento de casos de sicariato, extorsiones, cobros de cupos y más, contra el sector transportista.

En esa línea, el general PNP se pronunció sobre la delincuencia en el Perú y reveló que la declaratoria de estado de emergencia es ineficaz: "Los estados de emergencia no nos ayudan mucho".

Estados de emergencia son ineficaces, según general PNP

"Me ratifico en lo que dije en esa oportunidad: los estados de emergencia no nos ayudan mucho respecto a los resultados operativos, considerando el costo económico que le corresponde al Estado", afirmó. Por consiguiente, Monroy indicó que opta por una segunda alternativa estratégica: el "Plan Celador". "Yo apuesto y apostaré por el Plan Celador que ya lo tenemos planificado, pero no está en las instancias ni del sector ni de la Policía implementarlo".

En esa línea, Monroy precisó que no está en contacto con el ministro del Interior, Carlos Malaver: "Yo no tengo contacto directo con el señor ministro. No es mi nivel de conversar". Asimismo, recalcó que no se involucra con figuras políticas, dado que se limita a "cumplir disposiciones".

Monroy refuta declaraciones de Malaver sobre casos de extorsión

Monroy fue cuestionado respecto a las recientes declaraciones de Malaver, quien indicó que el 80% de fallecidos por casos de extorsión corresponde a personas que van "por el mal camino". "Gran parte, algunas zonas de nuestra capital, las muertes por arma de fuego que se han suscitado ha sido por tres situaciones: control territorial entre bandas, dominio de la jefatura de estas bandas delictivas y el cobro de cupos extorsivos", refutó el general.

Finalmente, el agente PNP precisó que su área de trabajo es la región de Lima y que su deber es mantener comunicaciones y brindar explicaciones a sus superiores inmediatos. "Yo doy cuenta a mi comando, en este caso Dirección Nacional de Orden y Seguridad porque para los estados de emergencia se pide la opinión del jefe de región", dijo.

