Ministro del Interior se lava las manos sobre cifras de asesinatos: "Son vidas que a veces están llevadas por mal camino"

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se refirió a la cantidad de homicidios en lo que va del 2025, tras el asesinato al chofer de la línea de buses El Rápido el último sábado 19 de julio. Durante una entrevista para RPP, al ser consultado por la gran cantidad de cifras de muertos que deja la alta ola de criminalidad y extorsión, Malaver declaró que ello se debe a que "la mayor situación de fallecidos son gente que están involucrados en disputas territoriales por la hegemonía de espacios".

Es preciso resaltar que, hasta el cierre de esta nota, el Sinadef ha reportado 1.218 homicidios en lo que va del 2025, en medio de la crisis de inseguridad ciudadana que sufre el Perú. Pese a ello, el titular del Mininter mencionó que se encuentra "enfrascado en tratar de reducir esa cantidad".

"La ola criminal continúa porque le voy a indicar también otra cifra que estamos analizando. La mayor situación de fallecidos son gente que están involucrados en disputas territoriales por la hegemonía de espacios para realizar esta situación de actos extorsivos, que no solamente estamos hablando de bodegueros, de transportistas, estamos hablando del sector de construcción civil, que es otra modalidad de extorsión que hay", aseguró.

En esa misma línea, Malaver enfatizó que la cantidad de fallecidos a las que se refería engloba a todos los sectores y no solo al de transporte. Sin embargo, deslizó la idea de "ver cómo fue llevada" la vida de las personas que murieron por consecuencia de la delincuencia en el país.

"Estoy hablando de la cantidad total de fallecidos y eso es evidente, porque la noticia sí, efectivamente, ¿a quién no le causa dolor el perder una vida? Pero, lamentablemente, esa vida habría que ver cómo fue llevada con el respeto del caso. Lamentablemente, son vidas que a veces están llevadas por mal camino y son integrantes en algunos casos de bandas rivales que se agarran balazos o los responsabilizan por muerte", confesó.

Pese a que fue interrumpido por una posible justificación de los asesinatos, Malaver indicó que "estaba analizando la problemática" y continuó: "No estoy justificando la muerte. Por favor, que se me entienda claramente: no estoy justificando la muerte. No estoy analizando la problemática y soy sincero porque muy pocas personas a veces se atreven a decirlo acá en cámaras, porque mañana más tarde viene las diversas interpretaciones que se les pueda dar".

"Yo siento la muerte de cualquier persona, pero estamos analizando la problemática y la ciudadanía merece una explicación", acotó.

Ministro del Interior no descarta que Cerrón siga prófugo gracias a "malos" policías

Por otro lado, el ministro del Interior, Carlos Malaver, indicó que la captura fallida de Vladimir Cerrón se debe a que está recibiendo respaldo de "malos elementos" en diversas instituciones, como la Fiscalía, el Poder Judicial, el INPE y hasta la Policía. Esta es una de las hipótesis que se maneja en el Mininter, debido a que el líder de Perú Libre lleva más de 600 días en la clandestinidad.

"De repente, Cerrón tiene otro tipo de apoyo, no necesariamente del Ejecutivo, podría ser de inteligencia del extranjero. Hay que tener dinero para evadir a la justicia", comentó.

"Yo lo he dicho desde que asumí el cargo y he reconocido (la situación de corrupción) en el sector y en la policía. Inclusive me agradaría que así lo reconozcan otros jefes o representantes de otras instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. Que reconozcan que dentro de sus integrantes hay algunos malos elementos y esos malos elementos en la PNP siempre se preocupa de querer sacarlos [...] yo lo reconozco como policía, pero podrían ser también miembros de otras instituciones", agregó.