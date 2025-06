Seis víctimas más a manos de la delincuencia en las últimas 24 horas

Continúan los asesinatos a sangre fría en las regiones del Perú. En menos de 24 horas, seis personas perdieron la vida a manos de la delincuencia en Lima, Áncash y Ucayali. Entre las víctimas se encuentran tres miembros de una familia que fue asesinada y quemada, una joven pasajera acribillada, un delincuente baleado por su propio cómplice y un reciclador que falleció tras ser apuñalado. Con estos hechos, el número de homicidios en lo que va del año asciende a 4.557, según cifras del diario La República.

Hallan cuerpos calcinados de abuela, madre y nieto: les robaron 17.000 soles en Ucayali

Un macabro hallazgo estremeció a la región Ucayali. Una abuela, su hija y su nieto fueron encontrados sin vida y calcinados luego de permanecer doce días desaparecidos. De acuerdo a la Policía, ellos fueron víctimas de un violento robo planificado por una persona de su entorno.

De acuerdo a amigos y familiares, el pasado 5 de junio, Lita Arleth Condo Chaupi, de 67 años, salió de su domicilio, ubicado en el caserío Valle Sangrado, junto a su hija Betsi Kelly Díaz Condo, de 31 años, y su nieto J.F.P.D., de apenas 4 años. Sin embargo, desde entonces no se supo de su paradero.

Recién este martes 17 de junio, personal de la División de Investigación Criminal reportó el hallazgo de tres cuerpos en una zona alejada del distrito San Alejandro. Tras horas de diligencias, las autoridades confirmaron que las víctimas correspondían a la familia Condo.

Además, revelaron que ellos fueron víctimas de un robo planificado de 17.000 soles a manos de su trabajador Evaristo David Gonzáles Abad, quien quedó detenido y confesó fríamente cómo, junto a sus cómplices, ejecutó el crimen. Por el momento, la PNP está tras los pasos de otros dos hombres alías 'Chatín' y 'Tigre'.

Víctimas desaparecieron el pasado 5 de junio. Créditos: difusión.





Ataque armado deja a una mujer sin vida a un hombre herido en Áncash

En horas de la noche del último martes 17 de junio, un nuevo ataque armado tuvo lugar en el sector Shaurama Alta, en la ciudad de Huaraz, región Áncash. Desconocidos interceptaron un auto color blanco y dispararon sin mediar palabra.

Lamentablemente, Denisse Robles Quispe, quien se encontraba en el interior del vehículo, recibió al menos 6 disparos, lo que causó su fallecimiento en el acto. Además, el conductor también resultó gravemente herido, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Víctor Ramos Guardia.

Al lugar llegó personal del Ministerio Público y Criminalística, quienes procedieron con el levantamiento del cadáver e iniciar las diligencias de ley. Horas después, familiares de la víctima llegaron a la morgue para, entre lágrimas, exigir justicia. "Me duele en el alma, no puedo soportar tanto dolor. Nunca imaginé que mi hija, mi pequeña terminara así, pido justicia, por favor, no sé qué más hacer", exclamó muy adolorida su madre Anita Quispe Miranda.

Cabe mencionar que, horas antes de este nuevo crimen se reportó una infernal balacera en una obra de construcción civil, ubicada entre las calles Gamarra y Federico Sal y Rosas, que dejó a cuatro personas heridas. Ante ello, la población solicita la declaratoria de emergencia de la región por 60 días.

Delincuente es baleado por su propio cómplice en Comas

La tarde del último martes, en la segunda etapa de la urbanización San Agustín, en el distrito de Comas, tres sujetos perpetraron un robo contra un vehículo de productos lácteos en los exteriores del mercado Túpac Amaru. Cámaras de seguridad captaron cómo los sujetos ingresaron al camión y lograron sustraer un canguro con hasta 10 mil soles en efectivo.

Tras el atraco, las víctimas comenzaron a gritar por ayuda y a perseguir a los delincuentes. Durante la persecución, uno de los asaltantes disparó contra los repartidores del vehículo; sin embargo, la bala impactó contra su cómplice, identificado como Anthony Johrdan Molleapaza Jordan, de 27 años, quien falleció a los pocos minutos.

Reciclador es apuñalado a plena luz del día en La Victoria

Un reciclador fue asesinado a plena luz del día en el distrito de la Victoria, en la cuadra 20 de la avenida Sebastián Barranca. Pese a las heridas de gravedad que recibió, la víctima logró correr unos metros en un intento desesperado de buscar ayuda. Lamentablemente, terminó desplomándose en la vereda.

El autor del crimen logró huir de la zona. Según la policía, el homicidio estaría vinculado a una disputa previa o un ajuste de cuentas.