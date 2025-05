“Frente a otros países, yo creo que la tradición, la marca como el propio nombre indica, con todo lo que ha ocurrido en el pasado y en el pasado de la fotografía peruana en ese primer tercio del siglo, donde, por supuesto, descuella la figura de Martín Chambi, pero también todos los contemporáneos que estuvieron trabajando en toda la zona surandina, incluso con quienes se formó Martín Chambi, con los hermanos Vargas, han sido fundamentales. Hay pocos referentes en el resto de Latinoamérica con tanta potencia en el marco colectivo como la que ha tenido Perú. Lo cierto es que, efectivamente, a partir del ocaso de esa generación que algunos han llamado la Escuela de Fotografía del Cusco, haciendo un remedo con la Escuela Cusqueña de Pintura Barroca, y hasta que no aparece esa galería secuencia a mediados de los años 70 en Lima, como que hay un vacío por ahí en medio. Pero no vamos a poner a Perú en competición con otros países, pero sí es cierto que la fotografía que se estaba haciendo en el siglo XX, de alguna manera, es muy representativa del poder en el sentido iconográfico que tenía la fotografía en Perú”, declara Alejandro Castellote para La República a razón de una pregunta sencilla: ¿tiene Perú una gran tradición fotográfica?

Esta pregunta viene motivada tras ver, en más de una ocasión, la exposición fotográfica Estratos de un Paisaje / Colección Jan Mulder que puede apreciarse hasta el próximo 19 de junio en el Centro Cultural Inca Garcilaso. Y la pregunta también es consecuencia de una impresión que hemos estado manifestando en La República desde hace muchos meses: el auspicioso presente de la fotografía en Perú. Hemos sido testigos de buenas exposiciones, las cuales nos han permitido asistir al nacimiento de propuestas sólidas y, del mismo modo, a la consolidación de poéticas con trayectoria. Incluso, nos atreveríamos a decir que es la fotografía la que capitanea lo que ya debería una verdad a voces: el buen momento de las artes en Perú.

“Retrato de reciclador de basura” (1982), “Retrato de criador de chanchos, César Guzman” (1992) y “Retrato de heladero O. Cánepa” (1992) de Juan Enrique Bedoya. Imagen: Colección Jan Mulder.

Se necesitaba una exposición como esta, no por su carácter canónico, sino por su espíritu plural, por su coherencia que respeta su carácter antológico (no están todos los fotógrafos que deberían, pero no sobra ninguno) y por su frescura, tan importante a la hora de captar y formar a los nuevos públicos. Estratos de un paisaje transmite una sensación: se percibe el diálogo de la tradición con el presente, pero en ningún momento ese diálogo hace ruido. Eso es mérito de su curador, Alejandro Castellote.

“Martín Chambi es el generador de una identidad andina, Chambi estaba con las etnias, las fotografiaba de tú a tú, y a la vez era capaz de regentar un estudio donde pasaba a fotografiarse buena parte de la burguesía cusqueña. Martín Chambi es muy representativo de esa mezcla que hay o de esa convivencia entre la identidad andina y la necesidad de relacionarse con esa burguesía”, dice quien también hizo la primera gran retrospectiva de Martín Chambi en Europa, en 1990. “La primera vez que crucé el charco, fue para visitar, en 1989, a la familia Chambi. Si Chambi hubiera nacido en Estados Unidos, estaríamos hartos de escuchar de Martín Chambi como referente de la fotografía mundial, sin embargo, ha tardado en aparecer en la historia de la fotografía, y eso tiene que ver con quién escribe la historia”.

“Procesión, Yanque, Arequipa” (1987) de Javier Silva. De la serie Los encantados. Imagen: Colección Jan Mulder.

Hasta Martín Chambi, la fotografía peruana era vista como exótica. “Chambi era capaz de salir con su cámara y fotografiar a sus pares. Eso ha ocurrido muy pocas veces en la fotografía de principios del siglo XX, porque normalmente son extranjeros los que fotografiaban a los locales. Chambi les dio a sus pares una dignidad, aquello hace de él un maestro fundamental para entender qué tipo de relación tiene la fotografía con la cultura propia”.

¿A qué viene la recurrente mención a Chambi? Con un personaje tan potente, suscitador de elogios mayores, resulta imposible que los fotógrafos peruanos no hayan visto en él a un referente más allá de la naturaleza de sus poéticas. “Es natural que impregne a generaciones posteriores”.

“Paisajes circulares” (1987) de Billy Hare. Imagen: Colección Jan Mulder.

Alejandro Castellote agrega:

“La fotografía peruana tiene un suelo en donde apoyarse y la fotografía surandina ha sido fundamental. La fotografía peruana tiene una personalidad propia”. Cuando se recorre Estratos de un paisaje, sin importar si se es conocedor o no, queda en el espectador una sensación de atemporalidad y actualidad.

“Lo que ha ocurrido con la fotografía que se ha hecho en Latinoamérica en los años 60, 70, ha tenido relación con la reivindicación de la justicia social. Yo he tenido mucha relación con la fotografía latinoamericana y sí es verdad que en los años 90 aparece gente que proviene de las artes plásticas y que empieza a utilizar la fotografía porque les parece una herramienta muy interesante para contar lo que quieren contar, que no necesariamente tiene que ver con ese planteamiento exclusivamente social. A la fotografía en Latinoamérica algunos la llegaron a llamar la fotografía de la liberación, que hacía un juego de palabras con el movimiento de la teología de la liberación. Lo que ocurre a partir de los años 90 es precisamente esta apertura, en donde se empiezan a hablar de otras cosas. Cuando dices con el paisaje tan poderoso que tiene el Perú, con esos Andes míticos, nadie está fotografiando paisajes. Cuando se empieza a fotografiar el paisaje en Perú, es porque de alguna manera se utiliza el paisaje, no la naturaleza, como si fuera un lienzo. En ese paisaje se intuye la presencia humana. El fotógrafo peruano empieza a relacionarse con el paisaje precisamente como si fuera un lienzo en blanco en donde inscribir su relación subjetiva con las cosas, con su mirada. Yo suelo decir que el paisaje funciona como si fuera un palimpsesto, es decir, como un lienzo sobre el que vas reescribiendo un montón de cosas, donde está el pasado, pero también está el presente”.

"Oceanograma 4" de Roberto Huarcaya. Imagen: Colección Jan Mulder

En Estratos de un paisaje/Colección Jan Mulder, tenemos las obras de Leslie Searles, Juan Enrique Bedoya, Javier Silva Meinel, Fernando La Rosa, María Cecilia Piazza, Edi Hirosi, Daniel Pajuelo, Luz María Bedoya, Víctor Zea, Musuk Nolte, María Acha-Kutscher, Flavia Gandolfo, Mariel Vidal, Ernesto Benavides, Cecilia Paredes, Solange Adum, Lorry Salcedo, Hugo Vásquez, Mariano Zuzunaga, Billy Hare, Roberto Huarcaya, Lorena Noblecilla, Mariella Agois, entre otros. Al respecto, el curador indica lo siguiente:

“Bart Simpson en el cerro San Cristóbal, Rímac, Lima” (1992). Colección Jan Mulder.

“Cuando somos nosotros mismos, nos volvemos más interesantes. Te pongo un ejemplo: cuando Roberto Huarcaya decide entrar al Amazonas a hacer los primeros fotogramas, lo hace después de haber hecho muchos intentos de enfrentar la selva en el sentido de representarla. Al final decide dejar a la selva que se represente a sí misma y por eso pone esos rollos de papel de 30 y 35 metros de largo. Ese tipo de reflexión, de mirada al paisaje que le pertenece y que forma parte de su identidad como peruano, es lo que a mí me parece extraordinario y mucho de lo que está ocurriendo con los fotogramas de Roberto Huarcaya tienen que ver precisamente con eso, con una manera de representar la selva que no responde a los estereotipos de los extraordinarios documentales que hay de la BBC. En esta exposición de la colección de Juan Mulder, no se reproduce lo exótico. Tiene mucho de la mirada de Martín Chambi. Cuando miras a lo tuyo, puedes incluir capas de significados y te alejas de lo simple. Estos trabajos invitan a la reflexión. Ver la fotografía peruana me ayuda a entender más el Perú. Pienso en el cine de Flavia Gandolfo y veo una metáfora de la historia de Lima y de sus cambios que ha tenido”. Más que recomendado.