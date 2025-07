Nuevo caso de secuestro en La Libertad. Un hombre empresario, dedicado al rubro de pólizas y seguros en Trujillo, fue rescatado tras haber sido secuestrado durante dos días por una banda de criminales. Los sujetos no solo exigieron una suma de S/20.000 por su libertad, sino también lo agredieron físicamente.

Jimmy llegó a la 'Ciudad de la Eterna Primavera' hace 15 años con la intención de buscar mejores oportunidades. Fue así como comenzó a trabajar como agente con diversas empresas en el norte del Perú. No obstante, fue captado y retenido por un excliente con engaños, Edgard Pérez Quiroz, alias 'Waro'.

La Libertad: secuestran a empresario tras ser captado con engaños por excliente

Durante la mañana del 3 de julio, el empresario recibió la llamada de Pérez Quiroz, al que había ayudado con el seguro de una motocicleta meses atrás. El sujeto le propuso un nuevo negocio y lo citó en la urbanización 'Villa Marina', una zona abandonada conocida en Trujillo como "la nueva Venezuela".

"Miramar fue un complejo habitacional de FONAVI. Es un proyecto que la inmobiliaria que lo tuvo a cargo lo abandonó", indicó el general PNP Guillermo Carlos Alfredo Llerena Portal, actual jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes).

Al llegar a la locación, Jimmy fue víctima de una brutal golpiza y fue sujetado con cables. Alias 'Waro' estaba presente y le dijo que pedirían S/50.000 por su rescate. De forma inmediata, vaciaron sus cuentas y exigieron dinero a sus conocidos: "Me comenzaron a pedir las cuentas, me pidieron las claves de mi teléfono. Muchas personas hicieron transferencias", dijo el emprendedor.

Sujetos grabaron tortura a víctima: familiar accedió a pagar parte del rescate

Los sujetos no solo le robaron y lo retuvieron contra su voluntad, sino también lo torturaron. Fue atado sobre un colchón durante 48 horas. "Yo he gritado. Trataba de decir 'no, por favor'. No puedo ni dormir", expresó el joven. "Pedí a Dios. Yo soy muy creyente con mi estrella de David. Por favor, Dios, 'haz que esto pare'", contó que solicitaba en plegarias.

Los captores grabaron cada momento de la tortura y enviaron los videos a un familiar, quien terminó por acceder a pagar el monto de S/15.000. Tras ello, los criminales trasladaron al empresario a otra casa desolada en Miramar, donde aparentemente sería liberado, siempre y cuando el pariente de Jimmy completara el pago.

Operativo en casa de 'Villa Marina' en Trujillo: captura de secuestradores

Para la última exigencia de pago, la Policía Antisecuestros, con más de 300 agentes PNP, ya había logrado rastrear y localizar el celular desde el que los hampones enviaban los videos. Así, planificaron y ejecutaron un operativo en el que se encontró sobre un colchón a la víctima. "Gracias por darme una nueva oportunidad de vida", dijo tras la intervención policial.

De acuerdo con las autoridades, la red delictiva estaba integrada por ciudadanos de nacionalidad venezolana en situación irregular. Además, se descubrió que alias 'Waro' utilizaba una falsa identidad para cubrir su historial criminal. En Perú, se hacía llamar Darwin Jesus Quiroz Cuervos. En esa línea, entre los detenidos, también identificaron a Jonander Betancourt, participante directo en la tortura, y Alix García García, conocido del secuestrado que permaneció en la casa desolada durante el secuestro.

