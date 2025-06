Briyan Flores es un joven empresario oriundo de la ciudad de Talara, Piura, que ha logrado abrirse camino en el mundo de los negocios como CEO de Nibray, su propio emprendimiento enfocado en productos nutracéuticos. Llegar hasta aquí no fue nada fácil. A su corta edad, dejó su localidad natal para mudarse a la capital, donde cursó la carrera técnica de Contabilidad. Para cubrir sus gastos, se desempeñó en diferentes trabajos, como mesero, atención al cliente en una juguería y hasta motorizado de delivery.

Mientras se desempeñaba como repartidor, y debido a que las compañías rechazaban su CV para realizar sus prácticas en Contabilidad, vio la oportunidad de armar su propia cartera de clientes entre sus compañeros. Así, comenzó a ofrecer sus servicios de manera independiente, brindando asesoría contable y tributaria a sus colegas, lo que le permitió ganar experiencia en su carrera y generar un nuevo ingreso.

"Me gradué en el 2018. Siempre presentaba mi curriculum, pero nadie me llamaba y yo tenía que seguir trabajando como motorizado. Y yo vi la oportunidad. Había compañeros que no sabían del tema contable. Les explicaba, pero ellos prefirieron que alguien lleve su contabilidad, entonces empecé a tener una cartera de clientes. Llegué a tener 1.000 clientes y les cobraba S/30", comentó en una entrevista exclusiva con La República.

¿Cómo Briyan creó Nibray, empresa peruana especializada en productos nutracéuticos?

Aunque en 2019 Briyan, junto con su novia, creó Nibray, no fue sino hasta un año después que lo activaron. Según comentó el joven peruano, la pandemia afectó el negocio de los deliveries, lo que lo obligó a buscar otra fuente de ingresos. Fue entonces cuando decidió invertir los S/4.500 que había ahorrado en la compra de productos nutracéuticos para venderlos a través de redes sociales.

La idea de incursionar en el mundo de los productos naturales surgió después de que su hermana lograra quedar embarazada tras consumir productos naturales. Observando los beneficios que estos le ofrecieron, Briyan se dio cuenta del potencial que tenían para mejorar la salud de las personas.

"Mi hermana no podía tener hijos y mi mamá siempre le compraba productos naturales para el tema de la fertilidad. Entonces, ahí yo decido emprender primero como multimarket (tienda distribuidor online)", expresó.

Para potenciar su negocio, en 2021 Briyan ingresó al programa Perú Pasión, el cual permite a los emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas acceder a los canales de venta digitales de Promart, Plaza Vea, Inkafarma y Oechsle; y posicionar sus productos en el mercado peruano. Además de capacitarse constantemente en temas de marketing y logística. Esto lo llevó a aumentar sus ventas y crear su propia marca de artículos nutracéuticos.

Así, en 2023, lanzó su primera línea de productos naturales bajo el sello de su empresa Nibray. Sin embargo, un nuevo reto se le presentó: para poder seguir manteniendo a flote su negocio e invertir en capital, tuvo que recurrir a brindar servicios de taxi. De esa manera, parte del dinero generado lo destinaba al crecimiento de su emprendimiento.

"Como la empresa todavía estaba en crecimiento, me puse a taxear. Cogí mi carro y taxeaba para inyectar (colocar) capital a mi emprendimiento. Todo el dinero que entraba se iba (en el negocio) A veces estaba frustrado, pero siempre tenía esas ganas de seguir adelante con la marca. Es un proceso difícil (al inicio) pero después es satisfactorio", indicó el joven empresario.

Actualmente, cuenta con un equipo que se encarga de la venta de sus productos en línea. Hoy, busca expandir su negocio no solo a las distintas cadenas de supermercados del Perú, sino también a Chile.