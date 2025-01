Cuando Miguel Ángel Noriega dejó su empleo como tripulante de cabina en Perú, apenas tenía 20 dólares y una mochila. Emigró a Estados Unidos con la esperanza de un futuro mejor, enfrentando grandes desafíos desde el inicio. En EE. UU. el joven peruano comenzó limpiando autos por US$ 5 en un car wash, pero su esfuerzo y dedicación lo llevaron a convertirse en socio comercial de Amazon, la empresa estadounidense de comercio electrónico más grande del mundo.

"Todos piensan que es mentira, pero sí tenía solo 20 dólares cuando llegué a los Estados Unidos (...) Inicié lavando autos. Fue mi primer trabajo. Me pagan 5 dólares por auto (lavado). Al final del día, yo abría la aspiradora (con la que limpiaba los asientos de los carros) para ver si me encontraba un dólar más para poder comer o comprarme una soda", compartió el joven peruano en una entrevista para La República. Conoce la historia de éxito de Miguel Ángel Noriega.

¿Cómo Miguel Ángel Noriega logró crear su primer emprendimiento en Estados Unidos?

Para aumentar sus ingresos en Estados Unidos, Miguel Ángel Noriega llegó a trabajar en dos empleos simultáneamente. Durante las mañanas, trabajaba en una panadería, mientras que por las noches se desempeñaba como bartender. Con el dinero que había ahorrado, decidió abrir su primer emprendimiento: una tienda de venta de suplementos deportivos.

Aunque al principio el negocio prosperó, con el tiempo enfrentó una caída en las ventas debido al auge de nuevos comercios electrónicos como Amazon, lo que lo llevó a replantear su estrategia y buscar nuevas oportunidades. "Los clientes me decían: 'Pero esto lo encuentro más barato en Amazon'. Y yo decía: '¿Amazon?, ¿qué es eso?'", explicó el peruano.

¿Qué llevó al peruano a convertirse en socio comercial de Amazon?

Para hacer crecer su negocio, Miguel Noriega decidió transformar su tienda retail en un modelo de ventas al por mayor, diversificando su oferta con suplementos deportivos, productos de limpieza y artefactos tecnológicos. Este cambio estratégico le permitió posicionar su negocio en mercados de Centro América y Sudamérica como Colombia, México, entre otros.

Sin embargo, el gran salto llegó cuando decidió asociarse con Amazon. Aunque al principio dudaba, un amigo lo motivó a probar la plataforma. "Mi amigo me dijo: 'Oye, por qué no vendes en Amazon'. Yo le dije que no porque pensaba que era muy difícil (…) Al final, le hice caso, promocioné algunos productos que tenía y eso empezó a revenderse solo", señaló el empresario.

El éxito fue inmediato. Sus ventas diarias superaron las 10.000 unidades, lo que lo llevó a centrarse en Amazon y convertirse en socio comercial y accionista. Actualmente, Miguel factura más de 500.000 soles al mes, consolidándose como un referente de emprendimiento peruano. "Ahora vendo entre 30.000 a 50.000 unidades de productos al mes (...) En la plataforma de Amazon, eso es entre un millón y un millón y medio (dólares) al mes", expresó el joven peruano.