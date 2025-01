La capital del Perú es la ciudad con el peor tráfico de América Latina y la quinta más caótica en el mundo, según ranking global de tráfico vehicular, una realidad que sorprende a muchos extranjeros que visitan el país. Ahora, un joven chileno, quien recorrió las calles de Lima, quedó atónico al ver qué gran número de conductores no respetaban las normas de tránsito y no dudó en compararlo con la educación vial en su país, afirmando que Chile, es el único país en Sudamérica que respeta las reglas de tránsito.

La declaración del joven chileno, publicada en su cuenta de YouTube 'Alirio Real', se viralizó en redes sociales, abrió el debate sobre las diferencias culturales entre Perú y Chile, y puso en la mira la necesidad de mejorar el sistema vial peruano para alcanzar estándares similares a los de otros países sudamericanos.

¿Cómo es la educación vial entre Perú y Chile?

El joven chileno recorrió las calles de Lima y los comparó con las de Santiago de Chile. Según se muestra en el video, los carros, las motos ni las combis no respetaban la señal de 'Pare' pese a que se encontraba indicado en una de las esquinas. Asimismo, quedó sorprendido al ver cómo uno de los choferes iba manejando mientras conversaba por teléfono.

"Ser peatón en Lima, Perú, es un caos (...) Mira, esos carros ni siquiera hacen el intento de frenar. Esto es un adorno (la señal de 'Pare'), Yo no sé por qué en Perú existen las señales de tránsito, si eso es un adorno para ellos (...) Y ese va hablando por teléfono. Es un chiste", comentó el joven chileno.

Continuando su recorrido, el joven chileno intento cruzar por la av. Angamos Oeste, algo que se demoró en hacerlo pues, según las imágenes, ningún vehículo se detenía para ceder el paso a los peatones que intentaban cruzar. "Me preguntó para qué pintan los rayados (las líneas peatonales) si los conductores no saben ni para qué sirven. Se lo pasan. Aquí el tocar el claxon es lo básico. No puede uno ni poner el pie. Incluso en los semáforos", sentenció el extranjero.

Ante ello, el joven chileno no dudó en realizar un comparativo con Santiago de Chile, donde mostró cómo los autos sí logran ceder el paso al peatón, así sea en calles que no tengan semáforo.

"Nunca me había sentido tan inseguro, siendo peatón (...) Yo rescato la educación que tenemos los chilenos (....) Sigue llamando la atención que Chile sea uno de los pocos y creo que el único (país) de Sudamérica en donde se respete al 100% (las normas de tránsito)", sentenció.

Reacción de los usuarios

La reacción del joven chileno ante el tráfico y la falta de cumplimiento de normas de tránsito en el Perú, generó debate en redes. "Soy peruano y no me siento ofendido, por el contrario, tenemos mucho que mejorar"," Hace unos años fui a conocer Tacna, Perú y me sorprendió mucho la cantidad de bocinazos de los conductores", "Soy venezolano, peruano de nacimiento y cuando visité Chile me di cuenta de inmediato la diferencia entre Perú y Chile en el orden y el respeto al peatón, fueron algunos de los comentarios.