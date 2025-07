Bloqueo de mineros en Ocoña provoca muerte de reses por falta de agua y alimento

El bloqueo de carreteras por parte de mineros informales en demanda de cambios en el Reinfo y la Ley MAPE ya provoca consecuencias directas en la vida animal. Al menos tres toros murieron por deshidratación y hambre tras permanecer varados por días sin alimento en la Panamericana Sur, a la altura de Ocoña (Arequipa). Los transportistas afectados optaron por sacrificar a algunos ejemplares ante la imposibilidad de mantenerlos vivos.

Carreteras continúan tomadas por mineros. Foto: Redes sociales





Lo que está pasando con los ganados durante el paro minero

El cierre de rutas clave como Chala y Ocoña impidió el paso de vehículos de carga que transportan productos perecibles y animales. En el caso de un cargamento de 30 toros, los encargados revelaron que no contaban con suficiente provisión de agua ni alimento, ya que no previeron un bloqueo prolongado.

“Es triste verlos de sed y de hambre, sin un lugar donde puedan estar los animales. El paro de los mineros está ocasionando cosas como estas”, relató una vecina que compró parte de la carne, la cual fue vendida a 10 soles el kilo, muy por debajo del precio regular de 16 a 18 soles.

Bloqueos mineros generan crisis logística y pérdidas millonarias

Desde el inicio de julio de 2025, más de 50,000 mineros artesanales y en vías de formalización salieron a protestar por su exclusión del Reinfo. La protesta bloqueó vías claves en La Libertad, Ica, Cusco y Arequipa. Según estimaciones del sector transporte, las pérdidas ascienden a más de S/ 280 millones diarios.

Al menos 400 vehículos se encuentran varados en distintos tramos del sur del país. Los servicios de pasajeros hacia Arequipa, Cusco y Tacna continúan suspendidos.

Gobierno insiste en mantener exclusiones del Reinfo

El Ejecutivo reiteró que no revertirá la exclusión de los mineros que no cumplieron con los requisitos del Reinfo tras cuatro años de plazo. Aunque hizo un llamado al diálogo, aún no se llega a un acuerdo para desbloquear las vías.

Analistas en temas mineros como Iván Arenas advierten que el conflicto se agrava por el respaldo político y económico que estaría recibiendo el movimiento, al que califican como una “combinación explosiva” de intereses sociales y políticos.