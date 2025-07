En horas de la mañana del 9 de julio, los mineros artesanales anunciaron una tregua en el kilómetro 450 de la Panamericana Sur, en Nasca. De acuerdo con Latina, el alto a la protesta en el sur fue decidido tras haber llegado a un consenso con los pasajeros varados en la zona. Estos últimos remarcaron la presencia de niños y adultos mayores, víctimas de la manifestación.

También, han permitido el pase de camiones de carga de sur a norte, y viceversa. Los dirigentes aclararon que durante la tarde se reanudaría la protesta, pues el paro sería radicalizado tras coordinaciones con el resto de regiones tomadas.

Paro de mineros: liberan tránsito en la Panamericana Sur en Nasca

Según reporte del medio citado, durante la tregua, se espera la llegada de más de 10.000 mineros para sumarse a la movilización en ese sector de la región de Ica. En esa línea, los dirigentes de la protesta en Nasca advirtieron a los transeúntes que no vendan sus pasajes de bus, dado que volverían a tomar la Panamericana.

A la fecha, hay un total de cinco carreteras bloqueadas por las manifestaciones de los mineros informales en todo el Perú. Estas serían Ica, Arequipa, La Libertad, Lambayeque y Cusco, según Sutran. Es importante destacar que el paro de los mineros surge tras la exclusión de más de 50.000 colegas de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

PUEDES VER: Suspenden paseos con carros tubulares en dunas de Nasca tras muerte de turista francés

Protestas no pararán tras rechazo del predictamen de Ley Mape

Bajo este contexto, madres y familiares de los protestantes organizan ollas comunes para enfrentar el paro, que se rige por tres móviles:

Prórroga del proceso de formalización en el Reinfo .

Flexibilización de requisitos del Reinfo.

Eliminación de la caducidad automática de los registros en el Reinfo.

No obstante, el pasado 8 de julio se rechazó el predictamen de la Ley Mape, que proponía la modificación del régimen de formalización para este gremio. Frente a ello, Confemin anunció que radicalizarán sus acciones en todo el país peruano. "Vamos a convocar a todas las bases del Perú porque nuestra lucha es justa. Somos legales y tributamos, no somos ilegales. Las protestas no van a parar", dijo a Canal N.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.