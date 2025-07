El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció que se reunirá con los representantes de Lima Airport Partners (LAP), concesionario del aeropuerto Jorge Chavez, con el fin de presentar su propuesta de unir los dos aeropuertos Jorge Chávez, el antiguo y el nuevo.

Asimismo, informó que los trabajadores de LAP llegarán desde Alemania este lunes 7 de julio para participar de la reunión. "Estoy esperando que vengan los concesionarios que están en Alemania, con quienes me he comunicado telefónicamente. Compartiré la idea del MTC para que el aeropuerto en el Perú tenga dos terminales. Como ministro de estado no descarto la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo con la concesión y podamos tener dos terminales", manifestó en diálogo con la prensa.

MTC planteará reabrir el antiguo aeropuerto Jorge Chávez

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que su sector propondrá la reapertura del antiguo aeropuerto Jorge Chávez para operar en paralelo con el nuevo terminal aéreo. Según el ministro, esta decisión busca aprovechar las infraestructuras existentes y mejorar la conectividad del sistema aeroportuario de Lima.

El proyecto contempla que el antiguo espacio del aeropuerto, conocido como Terminal 1, se conecte con el moderno terminal a través de un monorriel, una solución innovadora para garantizar la fluidez en el traslado de pasajeros. "Hemos estudiado y evaluado la viabilidad de este proyecto", destacó el ministro.

LAP se pronuncia sobre reabrir antiguo aeropuerto Jorge Chávez

La empresa LAP se manifestó acerca de la posible reapertura del antiguo aeropuerto Jorge Chávez, que fue cerrado el pasado 1 de junio. A través de un comunicado, señaló que no ha recibido ninguna comunicación oficial del MTC sobre dicha iniciativa.

"Es una idea unilateral del MTC que no fue conversada con LAP, y cualquier modificación de este tipo debe evaluarse en el marco técnico y contractual correspondiente", añadió.

LAP destacó que la creación, planificación y ejecución del nuevo Jorge Chávez requirió una inversión de US$2.000 millones por parte de la concesionaria, junto con US$400 millones adicionales provenientes de terceros, todo basado en el compromiso de operar en una infraestructura única y conjunta.

“El nuevo terminal está diseñado para recibir a más de 40 millones de pasajeros anualmente, consolidando todos los procesos operativos, logísticos, comerciales y de servicios en un solo espacio”, finalizó.