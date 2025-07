Joven peruano se somete a manga gástrica y falleció tres días después desangrado: viuda inició acciones legales contra clínica

El ingeniero de minas peruano José Luis Ávalos Atencio, de 42 años, falleció por desangramiento tres días después de someterse a una intervención de manga gástrica en Novo Clinic, una clínica ubicada en San Isidro.

La cirugía se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2021 a las 4:00 p. m., tras el contacto de Ávalos con el doctor Augusto Lock. Luego de realizar los exámenes médicos pertinentes, se determinó que el paciente se encontraba en buen estado de salud. Incluso, en un video se le observa manejando hacia el centro médico. Sin embargo, la tragedia ocurrió apenas media hora después de que ingresó al quirófano.

¿Qué ocurrió con José Luis Ávalos Atencio durante su intervención quirúrgica?

Según relató su esposa, Judith Portocarrero, a Día D, cuando ella se encontraba en la sala de espera, vio que muchos médicos recorrían la clínica rápidamente con los guantes ensangrentados y con plasma. "Pasaban las horas y nadie daba respuesta", declaró, visiblemente afectada. Fue entonces que comenzó a tocar la puerta, hasta que salió el doctor Lock y le dijo que su esposo tenía un hematoma. "Me dijeron: 'Hay un pequeño sangrado y hemos llamado a los médicos cardiovasculares'".

De acuerdo con lo señalado por la reportera de Día D, a su esposo le habían cortado la aorta abdominal, la arteria que lleva la sangre a todos los órganos, lo que causó un sangrado de más de dos litros. Una hora después, finalmente llegaron dos cirujanos cardiovasculares, y lo que encontraron los dejó sorprendidos: habían hecho un hueco en la aorta.

"El paciente se estaba desangrando. No tenían pinzas vasculares, no tenían injerto, no tenían absolutamente nada. Cuando hay un daño de esa magnitud, el paciente está muerto. Más del 90% muere", declaró la cirujana Cindy Vásquez Marzano que llegó a atender la emergencia.

El doctor Augusto Lock y a la derecha el doctor Daniel Valencia. Foto: YouTube de Día D

De acuerdo con lo señalado por el reportaje, el corte fue realizado por el cirujano Daniel Valencia, asistente del doctor Lock. Al realizar el corte para introducir la cámara laparoscópica, a los pocos minutos, el ingeniero llegó a perder hasta tres litros de sangre, de los cinco que tiene todo ser humano.

Luego de que supuestamente terminara la operación, le informaron a Judith que los médicos cardiovasculares lo habían reparado y se encontraba en UCI. "Pero, en realidad, estaba en una sala de recuperación, con un médico intensivista y un biombo", recordó Judith entre lágrimas.

Después de 10 horas de la intervención, el ingeniero José Luis Ávalos fue trasladado a la UCI de otra clínica, donde llegó con tres de hemoglobina, de las 14 que tenía. Fue intervenido nuevamente, pero no resistió debido al sangrado interno que sufría y falleció el 11 de septiembre de 2021. A raíz de esto, Judith Portocarrero denunció penalmente a los médicos y a NovoClinic.

En el reportaje también precisaron que, según los abogados, José Luis Ávalos Atencio había firmado un "Consentimiento Informado de Manga Gástrica Laparoscópica", donde conocía los riesgos de esta intervención, lo que, argumentaron, los exime de cualquier responsabilidad.

¿Cuáles son los descargos de los médicos sobre la intervención a José Luis Ávalos Atencio?

A través de sus redes sociales, el doctor Augusto Lock se pronunció sobre el caso y explicó que la lesión cardiovascular sufrida por José Luis Ávalos era un riesgo conocido en este tipo de cirugía, el cual ocurrió debido a un error de uno de los miembros de su equipo. Según su versión, al identificar la complicación, activó inmediatamente los protocolos de emergencia y aseguró que contaba con el material adecuado para enfrentar estos casos, desmintiendo las afirmaciones de la cirujana Cindy Vásquez Marzano.

El doctor también detalló que, al observar "una evolución estacionaria y sospecha de sangrado", se solicitó el apoyo de los especialistas cardiovasculares, pero fue la esposa del paciente quien solicitó su traslado a otra clínica. Lock manifestó estar afectado por lo sucedido y aseguró que ha estado colaborando con la investigación para esclarecer los hechos. Además, mencionó que Portocarrero ha solicitado una reparación de más de 15 millones de soles.

Por su parte, el doctor Daniel Valencia explicó las complicaciones durante una entrevista con Día D, indicando que son parte de la estadística de cualquier procedimiento quirúrgico, pero lo importante fue la respuesta inmediata para salvar la vida del paciente. Finalmente, cuando Día D intentó contactar a Diego Isayama, director de Novo Clinic, no obtuvo respuesta, a pesar de haberle proporcionado un número de contacto.