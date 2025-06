Roxana Pastrana Alta, egresada en Química, reveló en el canal de YouTube de Emhir Rodríguez las diferencias y similitudes entre la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con la mejor universidad de Brasil y la segunda mejor de Canadá, donde cursó sus doctorados. A pesar de haber estudiado en dos de los centros educativos más prestigiosos del mundo, la especialista señaló a la UNI como su experiencia más complicada.

“Ingresé a la UNI con la intención de demostrar a mis familiares que tenía todo para ser una estudiante más, pero todo el primer ciclo me fue mal. Jalé todo el primer ciclo. El único curso que aprobé sin tanto problema ni estrés fue Química, que lo pasé con 17 y fue natural para mí porque me gustaba mucho”, sostuvo.

¿Quién es Roxana Pastrana?

Roxana Pastrana es docente en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Aunque su sueño siempre fue ser astronauta, estudió Química debido a su curiosidad por conocer cómo funciona el mundo. Al ser sus padres profesionales por la UNI, decidió postular al prestigioso centro de educación superior.

“Postulé a la UNI por mis familiares. Mis padres habían estudiado en la UNI (…). Ellos habían ingresado y yo quería hacer lo mismo, para demostrar que podía hacerlo. No quería ingresar ahí porque era conocida, sino por un tema familiar”, señaló.

Tras licenciarse en Química en 2010, llevó una pasantía doctoral en la Universidad de Toronto, en Canadá, y en la Universidad de Lleida, España, en 2015. Asimismo, estudió en 2016 un doctorado en la Universidad de São Paulo, la mejor de Brasil y la segunda mejor de América Latina, según el Ranking QS 2026.

Roxana compara el nivel de la UNI con universidades de Brasil y Canadá

Al iniciar sus clases en la Universidad de São Paulo -São Paulo, en Brasil, Roxana pensó que sería muy diferente a lo que venía aprendiendo en Perú. Sin embargo, una vez en clases notó que no era distinto y que lo aprendido en la UNI le había ayudado a adaptarse. “Ves la clase y lo que nosotros tenemos acá en Perú, que si bien es cierto el laboratorio es viejo y los materiales un poco desgastados, pero no había una gran diferencia en Brasil. Ese conocimiento me ayudó bastante a saber que lo mismo que nosotros hacemos acá, se hacía allá, pero con una óptica diferente”, detalló.

Asimismo, Roxana detalló que en Canadá tuvo que relacionarse con personas que habían escrito una gran variedad de artículos. Al ingresar al postgrado, pensó que sus compañeros eran ‘Einsteins’, pero al poco tiempo notó que eran tan igual e incluso un poco más relajados que ella. “Entonces, cuando pones el punto de comparación. Me costó más aquí en la UNI, lo sufrí mucho para pasar todos mis cursos (…) porque son conocimientos básicos. Son piedras angulares, son los pilares que forman la carrera”, sostuvo.

Roxana recordó haberse sentido muy avergonzada en segundo ciclo, luego de haber reprobado casi todos los cursos en su primer semestre en la UNI. “Me pusieron a física general y estaba llevando con los cachimbos. Me sentía muy relegada, no quería que mis amigos me vean. En segundo ciclo fue un quiebre porque me di cuenta lo que realmente quería hacer en esta universidad. Si realmente quería dedicarme a esto o irme a otras universidades para no pasar el estrés de los cursos. Entonces, decidí quedarme”, relató.