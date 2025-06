"Justicia para quienes le hicieron eso a mi hijo", clama el padre del joven estudiante de Ingeniería de Software, Levis José Salazar Culache, quien fue hallado muerto en una playa de Ventanilla luego de ser reportado como desaparecido. Con solo 20 años, Levis cursaba el primer ciclo de la carrera en un instituto de la capital, sin embargo, se encontraba de vacaciones y ayudaba a su madre con la venta de gaseosas.

Hallan cadáver en playa Los Delfines, Ventanilla

A los tres días de su desaparición, desde el 20 de junio, el cadáver de Levis fue hallado en la playa Los Delfines, en la orilla, en medio de la basura. Su cuerpo fue encontrado solo vistiendo ropa interior y sin sus pertenencias. "Yo rogaba que no fuera mi hijo, pero por las zapatillas con las que salió, era él", narra su progenitora entre lágrimas, quien fue la que reconoció el cuerpo sin vida de su hijo con el rostro golpeado y restos de sangre.

En tanto, tras la necropsia realizada, se determinó que el aspirante a ingeniero falleció por un edema cerebral y pulmonar. "Que esto no quede impune, un joven tranquilo y sano, que se determine qué pasó", señala su padre.

Desaparecido por días

De acuerdo a las primeras investigaciones, el pasado 20 de junio, Levis salió de casa al encuentro con un amigo de estudios en Palao, San Martín de Porres, para cenar. Su compañero señala que comieron una salchipapa y luego el fallecido enrumbó hacia su hogar. Alrededor de las 11 p. m., el joven tomó una combi hacia Lima Norte y no volvió a aparecer. Tras ello, sus padres reportaron la desaparición, pero hallaron nuevos indicios en su celular.

La madre de Levis menciona que el rastreo del móvil del joven tiene como último punto de localización un paradero antes de Puente Piedra: "Yo he visto conversaciones en la laptop, él ha bajado en Tres Ruedas". Las afirmaciones de la señora Anita se dan en un contexto en el que, ese mismo día, era cumpleaños de Mafer, la expareja de su hijo: "Yo he ido donde la chica, le he tocado la puerta y (le dije) '¿Lo has visto por acá?', 'Sí', me respondió".

Durante la conversación de la madre del estudiante y la expareja del mismo, esta última le precisó que no le interesaba lo que sucediera con él y que se ha venido manteniendo alejada de ellos, como familia. Tras el encuentro, los padres colocaron la denuncia por desaparición precisando que la última vez que vieron con vida a Levis, este vestía una casaca roja, pantalón plomo y una mochila azul.

Al respecto, el dominical Domingo Al Día obtuvo el descargo de la joven Mafer, quien aseguró que no tuvo contacto con Levis durante el día de su desaparición, sin embargo, expresó su molestia porque, asegura, la había buscado un día antes en su trabajo generándole incomodidad, pues ella ya tiene otra relación. "Ha estado acosándome desde que terminamos, yendo a mi casa, siguiendo a mi familia, a mí", puntualizó.

A través del acceso a los chats de Levis, el dominical constató que Levis tenía planeado ir al paradero Tres Ruedas en Puente Piedra, luego de cenar con su amigo, sin embargo, no se supo más de él desde entonces hasta el hallazgo de su cadáver.

