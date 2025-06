Chery impulsa la revolución híbrida global con su tecnología Chery Super Hybrid (CSH)

La movilidad sostenible está dejando de ser una promesa a futuro para convertirse en una realidad que toma fuerza en todo el mundo. En ese escenario, la tecnología híbrida se posiciona como una solución eficiente y escalable, particularmente en contextos donde la infraestructura de carga eléctrica aún está en desarrollo. Chery, fabricante automotriz con más de dos décadas de experiencia global, reafirma su liderazgo con la implementación internacional de su innovadora tecnología Chery Super Hybrid (CSH).

Este sistema híbrido de nueva generación combina la eficiencia energética de la propulsión eléctrica con la autonomía y respaldo del motor a combustión. Gracias a su gestión inteligente de energía, la tecnología Chery Super Hybrid (CSH) permite reducir las emisiones, optimizar el consumo de combustible y ofrecer una experiencia de conducción dinámica tanto en ciudad como en carretera.

A diferencia de los vehículos 100% eléctricos, que requieren una red de carga robusta para operar de forma eficiente, el sistema híbrido de Chery se adapta mejor a los escenarios mixtos que enfrentan muchos conductores en diferentes partes del mundo. Esta versatilidad ha sido clave para el éxito del sistema en mercados de Asia, Europa, Oceanía y América Latina.

La tecnología detrás del rendimiento

El sistema Chery Super Hybrid (CSH) ha sido sometido a pruebas en diversos climas extremos y contextos geográficos exigentes, lo que demuestra su capacidad para adaptarse a terrenos variados, altitudes elevadas y ambientes de alta humedad. Esto refuerza su confiabilidad como tecnología aplicable tanto en entornos urbanos complejos como en rutas de larga distancia.

Además, el sistema ha sido integrado en la línea global de vehículos de Chery, que incluye a su reconocida familia Tiggo. Este portafolio representa la visión de la marca por ofrecer modelos que combinan diseño, tecnología y eficiencia, respondiendo a las nuevas expectativas del mercado automotor.

Un paso firme hacia la movilidad sostenible

Con más de 22 años liderando exportaciones automotrices, Chery continúa avanzando en su compromiso con la innovación y la sostenibilidad. La implementación global de su tecnología Chery Super Hybrid (CSH) refleja una estrategia clara: acelerar la transición energética sin dejar de lado la autonomía, el rendimiento ni la accesibilidad para los usuarios.

Así, mientras el mundo avanza hacia nuevas formas de movilidad más responsables, Chery demuestra que está construyendo el futuro desde hoy, con soluciones reales y efectivas que ya están marcando la pauta en la industria automotriz internacional.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 9,4 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 21 años consecutivos. Para más información ingresar en https://www.chery.com.pe/

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Somos una empresa de movilidad abierta, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.000 millones de euros a nivel global en 2024 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 7 marcas automotrices: Kia, MG, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Gac Motor.

MOVE. IT'S YOUR RIGHT.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

