Chery lanza en Perú la New Tiggo 7 Pro: una SUV inteligente para una nueva generación de conductores

Chery lanza la New Tiggo 7 Pro, una SUV media que destaca por su nuevo diseño y tecnología innovadora.

Chery lanza la New Tiggo 7 Pro, una SUV media que destaca por su nuevo diseño y tecnología innovadora.

Chery presenta oficialmente la New Tiggo 7 Pro, un modelo que eleva el estándar de las SUV medianas con un diseño nuevo, un interior cargado de tecnología y, sobre todo, un sistema de conducción inteligente que promete conquistar a una nueva generación de conductores: los que priorizan la innovación, el confort y la seguridad en cada trayecto.

El nuevo modelo llega equipado con el reconocido sistema de Asistencia Avanzada a la Conducción (ADAS), una suite de nueve funciones diseñadas para brindar una experiencia de manejo más segura y placentera. Entre las principales tecnologías se incluyen el Control Crucero Adaptativo (ACC), el Sistema de Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), la Alerta de Colisión Frontal (FCW), la Asistencia de Permanencia y Alerta de Cambio de Carril (LKA y LDW), el Detector de Punto Ciego (BSD) y la Alerta de Tráfico Cruzado Posterior (RTCA). Todo esto, potenciado por sensores y cámaras que trabajan en conjunto para anticiparse a posibles riesgos en el camino.

Además de su robustez en seguridad, la New Tiggo 7 Pro deslumbra con su diseño moderno y aerodinámico, que incorpora una nueva parrilla hexagonal , aros de aleación de 18”, y un imponente sunroof panorámico que ofrece una experiencia visual única. Su interior fusiona elegancia y funcionalidad con 2 pantallas de 12.3”, sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico de carga rápida de 50W, asientos eléctricos en ecocuero, climatización bizona y un sistema de sonido Premium Sony con ocho parlantes.

Con una motorización 1.5 turbo que ofrece 145 HP y 210 Nm de torque, acompañada de una transmisión CVT y suspensión independiente en ambas ejes, la New Tiggo 7 Pro garantiza una conducción suave, eficiente y placentera tanto en ciudad como en carretera.

El modelo estará disponible en el mercado peruano en los colores: Blanco, Plata claro, Negro y Gris, respondiendo a las preferencias estéticas de un público exigente y moderno.

“La New Tiggo 7 Pro representa el compromiso de Chery con la innovación tecnológica al servicio del conductor. Hemos creado una SUV pensada para quienes buscan un equilibrio perfecto entre diseño, seguridad y confort”, destacó Juan Francisco Figari, Sub Gerente Comercial de Chery Perú.

La New Tiggo 7 Pro ya se encuentra disponible en la red de concesionarios Chery a nivel nacional, con una garantía de 5 años o 100,000 km, y garantía de motor de por vida bajo condiciones específicas. Para más información, visita www.chery.com.pe.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 9,4 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 21 años consecutivos. Para más información ingresar en https://www.chery.com.pe/

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Somos una empresa de movilidad abierta, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.000 millones de euros a nivel global en 2024 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 7 marcas automotrices: Kia, MG, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Gac Motor.

MOVE. IT'S YOUR RIGHT.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

[CONTENIDO PATROCINADO]