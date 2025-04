Chery presenta a AiMOGA en el Shanghai Autoshow 2025: inteligencia artificial, movilidad CSH y el futuro de Chery Life

Una nueva era de innovación tecnológica y experiencia al cliente comienza con Chery. La reconocida marca automotriz china presentará oficialmente a AiMOGA, su robot humanoide inteligente potenciado por inteligencia artificial, en el marco del Auto Shanghai 2025 y la Conferencia Global de Negocios de Chery. Este avance marca un hito en la transformación digital del sector automotriz, integrando robótica e IA para brindar una experiencia más eficiente, cercana y futurista.

Con una figura humanoide de 1.67 metros de altura, equipada con 41 grados de libertad y una impresionante capacidad de movimiento, AiMOGA puede caminar erguida, realizar gestos precisos con las manos y brindar información detallada sobre vehículos. Gracias a la integración de los modelos de inteligencia artificial V3 y R1 de DeepSeek, sus capacidades han alcanzado un nuevo nivel: comprende lenguaje natural, responde consultas, coordina tareas con otros robots y ejecuta acciones complejas con fluidez.

De avatar digital a asesora inteligente: Así nace AiMOGA en el universo Chery Life

El proyecto AiMOGA tiene sus raíces en Mornine, un avatar digital desarrollado por Chery para interactuar con nuevas generaciones en el metaverso, como parte de su visión Chery Life. Con la ambición de pasar del mundo virtual al físico, Chery dio el siguiente paso: convertir ese rostro digital en una compañera real que interactúe en tiendas, ferias y espacios cotidianos. Hoy, AiMOGA ya opera en la tienda JOYSTAR 4S de Chery en Kuala Lumpur, Malasia, como asesora de ventas inteligente: recibe clientes, explica modelos como el Tiggo, guía pruebas de manejo y realiza tareas de forma autónoma, incluso en varios idiomas.

Inteligencia colaborativa: el salto a la coordinación multi-robot en el Shanghai autoshow

En el laboratorio de pruebas de Chery, tres robots AiMOGA están siendo evaluados rigurosamente antes de su debut. Ejecutan tareas como interacción por voz, coordinación multiagente y evasión de obstáculos. Esta edición del Shanghai autoshow marcará la primera aparición pública de AiMOGA en formato de equipo colaborativo, donde múltiples robots trabajarán juntos con una sola orden.

AiMOGA pretende resolver tareas cada vez más complejas.

"Antes, un robot ejecutaba solo lo que se le ordenaba. Ahora, uno entiende la instrucción y coordina al resto para cumplirla en conjunto", explica el líder del sistema inteligente AiMOGA. Este avance tecnológico, denominado "varios robots, un solo cerebro", se logró gracias a algoritmos de programación y modelos de IA integrados que permiten recibir órdenes unificadas y dividir las tareas de forma dinámica.

Esta capacidad allana el camino para la implementación de AiMOGA en entornos con alta densidad de interacción, como tiendas 4S, servicios comerciales y hogares.

De “quiero agua” a “aquí tienes tu agua”: cierre del ciclo de ejecución inteligente

Más allá de entender comandos, AiMOGA puede actuar con precisión. Ante una instrucción como “quiero tomar agua”, no solo reconoce el significado, sino que identifica el objeto correcto, traza la mejor ruta y esquiva obstáculos para realizar la tarea. Equipado con un sistema de control de extremo a extremo y percepción multimodal (visión, audio y espacialidad), puede ejecutar una secuencia completa: detectar, recoger, servir y entregar.

Puede incluso procesar instrucciones complejas como “quiero la botella negra”, identificarla y cumplir la orden. Esto refleja el compromiso de Chery con una inteligencia artificial verdaderamente útil y adaptable que forma parte del estilo de vida Chery Life.

Precisión de navegación de ±5 cm: autonomía real, no simulada

Mientras muchas demostraciones de robots dependen del control remoto o rutas predefinidas, AiMOGA rompe con la “pseudoautonomía”. Gracias al uso de tecnologías de conducción autónoma de Chery, ha logrado un sistema de navegación preciso que permite evitar multitudes y detenerse en el lugar exacto, con un margen de error de tan solo ±5 centímetros —muy superior al estándar de ±20 cm en el mercado chino—.

Por primera vez, en el Auto Shangai, AiMOGA fue presentado al público.

Esto lo convierte en una herramienta confiable para ferias, tiendas y espacios públicos complejos, como los entornos donde se exhiben los modelos Tiggo y las innovaciones sostenibles con CSH.

Un robot que asesora y vende autos en Auto Shanghai

En el Auto Shanghai, AiMOGA no solo asistirá a los visitantes, sino que se desempeñará como asesora de ventas. Conectada a la base de datos de productos de Chery, será capaz de responder a preguntas como “¿cuáles son los puntos fuertes de este modelo?” y hacer recomendaciones personalizadas, incluyendo vehículos con tecnología híbrida CSH o modelos insignia como el Tiggo.

"Estamos desarrollando un robot con un grafo de conocimiento especializado en automóviles, que transforma preguntas naturales en estrategias de recomendación", explica el responsable de IA del proyecto.

Futuro de Chery Life: Alianza con DeepSeek y hoja de ruta de expansión

La colaboración entre Chery y DeepSeek marca un nuevo estándar en la integración de modelos de IA con robótica avanzada. Con visión a futuro, Chery ha trazado una hoja de ruta que contempla la expansión de AiMOGA: primero en tiendas 4S, luego en ferias y eventos, y posteriormente en hogares, oficinas, escuelas, cines y espacios públicos, en línea con su filosofía Chery Life.

En Auto Shanghai 2025, bajo el lema “verde, tecnología y familia”, Chery no solo presentará su línea de vehículos con tecnología híbrida CSH, sino que brindará experiencias inmersivas con AiMOGA, incluyendo recorridos inteligentes y presentaciones interactivas, en un despliegue sin precedentes en el Shanghai autoshow.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 9,4 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 21 años consecutivos. Para más información ingresar en https://www.chery.com.pe/

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Somos una empresa de movilidad abierta, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.000 millones de euros a nivel global en 2024 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 7 marcas automotrices: Kia, MG, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Gac Motor.

MOVE. IT'S YOUR RIGHT.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

