Marca con propósito: Chery Perú realiza primera donación solidaria a Magia como parte de su alianza

El programa With Chery With Love busca crear un impacto positivo en comunidades, fomentando alianzas con propósito.

En un mundo donde la movilidad va más allá del desplazamiento, Chery Perú reafirma su propósito de impactar positivamente en la sociedad con la entrega de su primera donación a la Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer – Magia. Esta acción marca el inicio concreto de una alianza firmada en febrero de este año, donde cada vehículo vendido se convierte en un acto de solidaridad con la infancia peruana.

La entrega oficial se llevó a cabo en Casa Magia, albergue que brinda alojamiento y atención integral a niños y niñas con cáncer de escasos recursos de todo el país. En esta primera etapa, se recaudó un monto de S/35,890 o $9,700, correspondiente a las unidades vendidas en los tres primeros meses de la campaña. Estos fondos permitirán cubrir medicinas, traslados, prótesis, entre otros, garantizando así que más menores puedan superar la enfermedad.

“Este primer aporte es solo el comienzo de un camino que queremos recorrer con Magia, no solo desde lo económico, sino desde el compromiso genuino con la vida y el bienestar de los niños. Como marca, creemos que el progreso debe empezar por las personas”, señaló Cecilia Riva, Brand Manager de Chery Perú.

La alianza también contempló la entrega de un vehículo, la New Tiggo 7 Pro, a Magia para facilitar el transporte de los pequeños pacientes hacia sus tratamientos médicos, así como actividades de apoyo emocional en fechas clave. Todo esto forma parte del programa global de responsabilidad social de la marca: With Chery With Love, una iniciativa que refleja nuestro lado más humano, canalizando recursos, tiempo y esfuerzos hacia causas de alto impacto en salud, educación y sostenibilidad.

With Chery With Love no es solo una campaña, es una filosofía de marca. Nacida como parte del compromiso global de Chery con el desarrollo social, este programa articula acciones solidarias en cada país donde la marca está presente, fomentando comunidades más fuertes, inclusivas y resilientes. En Perú, Magia es el primer gran socio de este esfuerzo, y representa el tipo de alianzas con propósito que Chery busca cultivar.

Desde Magia, la respuesta fue de gratitud y reafirmación del impacto real que tienen estas colaboraciones: “Esta alianza nos ayuda a salvar la vida de más niños y seguir llevando momentos de felicidad con eventos especialmente diseñados para nuestros pequeños valientes. Gracias al apoyo de Chery, podemos seguir trabajando para que ningún niño con cáncer se quede sin tratamiento por falta de recursos”, expresó Christian Ames, Gerente General de la Asociación.

Chery Perú, a través de esta alianza, invita a más personas y organizaciones a sumarse al movimiento. Porque cuando el propósito impulsa la movilidad, no solo se recorren caminos: se transforma la vida de quienes más lo necesitan.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 9,4 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China durante 21 años consecutivos. Para más información ingresar en https://www.chery.com.pe/

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Somos una empresa de movilidad abierta, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.000 millones de euros a nivel global en 2024 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 7 marcas automotrices: Kia, MG, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Gac Motor.

MOVE. IT'S YOUR RIGHT.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

Acerca de Magia

Magia, fundada en 2010, es una asociación sin fines de lucro que trabaja con el objetivo de garantizar que ningún niño con cáncer se quede sin tratamiento por falta de recursos económicos. Desde su creación, ha brindado apoyo a más de 550 niños gracias a las donaciones recibidas. Además de su asistencia médica, Magia ofrece programas de apoyo psicológico, recreativo y educativo dirigidos a los niños y a los padres.

En la actualidad cuentan con 32 habitaciones y ya se están haciendo las coordinaciones respectivas para la ampliación del albergue, para poder llegar a 50 habitaciones.