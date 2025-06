Pánico en el Rímac: muralla de piedras colapsa, sepulta vivienda y deja otra suspendida en el aire

En horas de la noche del miércoles 25 de junio, un lamentable suceso ocurrió en San Juan de Amancaes, en el distrito del Rímac. Una pirca de piedras colapsó, provocando la destrucción total de una vivienda y dejando otra al borde del colapso. Entre las casas afectadas, una albergaba a siete integrantes, entre ellos niños y una adolescente, quienes resultaron heridos.

Según contó Marianit Fatama, integrante de la familia más afectada, la tragedia ocurrió mientras cenaban. Escucharon cómo la muralla de piedras cedía y aplastaba la precaria estructura construida con calaminas y madera. “A mi nieto casi lo matan. Todas mis cosas están ahí (…) no tenemos ni qué ponernos”, declaró la dueña del hogar visiblemente afectada.

Derrumbe en Rímac deja una vivienda destruida y varios heridos

Marianit relató que se encontraba durmiendo cuando ocurrió el derrumbe, mientras los demás miembros de su familia cenaban. Los vecinos, al escuchar el estruendo, acudieron rápidamente a ayudar y lograron rescatar a los menores, jóvenes y adultos que habían quedado atrapados entre los escombros. Sin embargo, su hija mayor resultó herida y tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro de salud cercano.

"Mi hija tiene 15 puntos, ahorita no puede caminar. Ella está estudiando, pero todas sus cosas se han quedado ahí", lamentó. Además, expresó su preocupación por un poste de luz ubicado cerca de la vivienda: "Tengo miedo del poste. De repente mi bebé está ahí y le cae, el poste está que se mueve".

La vivienda superior, que pertenece a otra vecina, también quedó comprometida. Parte de su casa permanece suspendida en el aire, sin una base de apoyo tras el colapso del terreno. "Mi esposo murió en la pandemia y yo, con mis dos hijas, no tengo dónde más vivir. Hoy no he amanecido en mi casa. Pido que me ayuden porque me da miedo estar en el aire", contó la vecina, quien además señaló que su sala presenta fisuras y grietas a raíz del derrumbe.

Familias del Rímac temen nuevo derrumbe tras colapso de pirca

Las familias afectadas por el derrumbe solicitan con urgencia apoyo de las autoridades. Denuncian que, hasta el momento, la municipalidad no ha brindado una respuesta efectiva, aunque han recibido ayuda básica de vecinos y voluntarios. Sin embargo, el temor persiste ante la posibilidad de un nuevo colapso.

Según los vecinos, la pirca colapsada tenía más de 20 años de antigüedad. Se presume que las lluvias y la humedad debilitaron su estructura, y que el reciente sismo de magnitud 6,1 registrado en Lima durante el Día del Padre habría provocado finalmente el desprendimiento de las piedras.

