Destapan un caso de presunto privilegio en Hospital de la Policía Nacional. Según Panorama, la doctora Ximena Villacorta Paredes, médico residente e hija del general Jorge Villacorta Ruíz, actual director de Sanidad de la Policía Nacional (PNP), solo trabajaría cinco horas al día, a pesar de que por normativa debería laborar 10 horas al día y 60 horas semanales.

"Evidentemente, hay una situación aparente de privilegio (...) Donde tienes a tu papá dentro del sistema, seguramente ejerce algún tipo de influencia. Entonces, evidentemente va a tener una situación de privilegio", declaró Cecilia Ruiz, experta en contrataciones con el Estado.

Privilegios de doctora en el Hospital de la Policía Nacional

Panorama expone varios videos en donde se le observa a la doctora Villacorta retirarse del Hospital de la Policía Nacional alrededor de la 1.00 p.m. o 1.40 p.m., debajo del horario estipulado para los residentes médicos. Asimismo, según Panorama, la hija del general Jorge Villacorta no tendría programadas guardias.

El dominical corroboró en el documento denominado "rol del servicio del personal médico residente PNP que labora en el departamento de ortopedia y traumatología del mes de junio 2025", que la doctora Ximena Villacorta solo trabaja en el turno mañana y no realiza ninguna guardia en el centro de salud.

Al respecto, Ruiz se pronunció y consideró que este caso constituiría un incumplimiento contractual. "Es gravísimo. Es un incumplimiento de contrato. Es un servidor público y, como cualquier servidor público del país, tiene que cumplir las obligaciones contractuales. Una de las primeras obligaciones principales es el cumplimiento de la jornada laboral. En este caso, es específica para un médico residente: son 60 horas semanales. Eso quiere decir que quien hace menos horas está defraudando los objetivos de su contrato", señaló Ruiz.

Cabe señalar que, según el manual de Autorización de Funcionamiento de Programas de Residentado Médico del Perú, los residentes deben cumplir "el número de horas semanales de las actividades académico-asistenciales que no podrán ser menor a sesenta horas de acuerdo a su programa de formación".

Ximena Villacorta Paredes, médico residente del Hospital de la Policía, es hija del general Jorge Villacorta Ruíz. Foto: Panorama

Residentes deben cumplir 10 horas al día en el hospital

En diálogo con el dominical, un trabajador de salud del Hospital de la Policía Nacional informó que los residentes deben de cumplir 10 horas laborales al día y, como mínimo, deben realizar cinco guardias al mes.

"El horario de mañana en el Hospital de la Policía es de 7:30 a 1:30, en promedio. Luego almuerzas y, dependiendo del servicio, algunos se quedan otras 6 horas más de turno, en turno tarde, mientras que otros 2 o 3 horas, dependiendo del servicio (...) Lo mínimo que un residente haga de guardias es cinco al mes", señaló.

Director de Hospital de Policía y general Villacorta se pronuncia

El director del Hospital de la Policía, Ricardo Tinoco, se pronunció acerca de los presuntos privilegios que recibe Ximena Villacorta. Él negó que se registre un caso de favoritismo en el centro de salud. "Ningún privilegio. Nosotros, como institución médica, cumplimos con todo lo que dice la universidad. Tendrían que averiguar en el área de capacitación. No le puedo dar datos porque no tengo su rol a la mano", declaró.

Por su parte, el general Jorge Villacorta, padre de Ximena Villacorta Paredes, indicó que el nosocomio "se rige en una ley de residentado médico" para definir los horarios del personal de salud y señaló que desconoce las horas que deben cumplir los residentes.

"Ellos se rigen por una ley de residentado médico. Yo no me meto ahí. En la ley de residentado médico, el residente tiene sus horarios y trabajan de acuerdo a la ley de régimen de salud: son 6 horas. No, son 6 horas, pero el residente tiene alimentación y tiene que hacer guardias. No lo tengo claro ahorita, tendría que leerlo", manifestó.