Multas a conductores sin llevarlos a comisaría abrirían la puerta a más coimas tras cambio al Reglamento de Tránsito

El Ministerio de Transportes (MTC) presentó un proyecto de ley que modifica el Reglamento Nacional de Tránsito (RETRAN) y le brinda mayor poder a la policía de carreteras para colocar multas de tránsito a los infractores. Es decir, que tendrán mayor autoridad que los efectivos de tránsito. Ello quedó establecido en la Resolución Ministerial N.° 357-2025-MTC/01.02, aprobado por el Decreto Supremo N.º 033‑2001‑MTC el pasado 9 de junio de 2025.

La Policía de Carreteras solo podía sancionar infracciones específicas, como el exceso de velocidad, en los tramos que no cruzaban zonas urbanas. Sin embargo, tras la nueva normativa del MTC, los agentes tendrá un mayor control y poder en la toma de decisiones. El cambio más relevante se encuentra en el artículo 57 del Retran, que ahora obliga a los conductores a acatar no solo las órdenes de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) asignados al control del tránsito, sino también las de los encargados del control de carreteras.

El nuevo Reglamento de Tránsito incrementaría la corrupción en la PNP

El nuevo Reglamento de Tránsito ha sido actualizado a través de un proyecto presentado por el MTC, el cual busca aumentar la efectividad en el control del tránsito. En ese sentido, Ricardo Valdez, exviceministro del Interior, le dijo a La República que el MTC no ha solucionado el tema de fondo que es la educación vial para disminuir los casos de infracciones.

Según Valdez, otorgar este poder a la Policía de Carreteras incrementaría la corrupción porque su vigilancia es precaria en algunos momentos del día. "No hay muchos agentes en las mismas carreteras, están ausentes. Esta norma no va a ayudar", explicó. Asimismo, dijo que el hecho de que las persona no respeten ni confíen en un gran sector de la PNP influye en que esta medida no sea la correcta.

También precisó que esta medida no tendrá un efecto positivo en las normas de tránsito, ya que no hay un rol preventivo que disminuya estos casos de infracción en el Perú. "Esto generará que algunos policías de carretera tengan mayor poder y se aprovechen de la situación para que se incrementen las coimas a fin de no llevar a los infractores a la comisaría", agregó el exviceministro del Ministerio del Interior.

Falta de tecnología y abandono de normas de tránsito afectarían imposición de multas

Para Luis Quispe Candia, presidente de ONG Luz Ambar, la actualización del Reglamento de Tránsito para combatir las infracciones de tránsito podrían ser beneficiosa, pero al mismo tiempo insuficientes debido a la falta de tecnología que permite registren con mayor precisión a los conductores infractores en las calles.

“Falta que se utilicen mejor las cámaras para visualizar a los infractores, ha habido un abandono de este Reglamento de Tránsito. Sin duda, hay mucho desinterés por parte de varias autoridades, también han tenido responsabilidad los alcaldes. Este es un tema que viene desde hace muchos años y no ha mejorado. Veremos que le dice el MTC a la población para que sepa sobre la decisión que está tomando. En la exposición de motivos hay mucho por mejorar", agregó Quispe Candia.

En esa línea, reveló que el Perú es uno de los países con mayores problemas de Tránsito en Sudamérica. Ello se complementa con el informe de Tom Tom Tráffic, el cual precisa que Lima "se ubica en el séptimo lugar con mayor congestión vehicular de Sudamérica. Esta cifra detalla que 155 horas anuales perdidas en el tráfico equivalen a más de seis días completos al año.

