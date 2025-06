Un músico peruano denunció que la Municipalidad de La Victoria le embargó sus cuentas bancarias tras imponerle la multa de S/1.600 por promover el comercio informal ambulatorio en Gamarra, a pesar de no contar con ningún negocio en el distrito. Se trata de Juan Manuel Seclén, un ciudadano que perdió gran parte de su dinero acumulado en el banco tras un presunto error del municipio.

Ante lo ocurrido, el músico reveló que se acercó a la mesa de partes de la municipalidad para que levanten la medida de embargo y le informen acerca del motivo de la multa. Sin embargo, luego de realizar dicho reclamo, la entidad le señaló que su queja no procede y que deberá de pagar lo solicitado.

Municipalidad de La Victoria multa a músico con S/1.600: embargan cuentas

Juan Seclén informó que las autoridades le embargaron un total de 234 soles de su cuenta de ahorros del Banco de Crédito del Perú y le retuvieron 50 soles de su cuenta en el BBVA. Asimismo, indicó que no entiende por qué la Municipalidad de La Victoria le impuso la multa, debido a que no trabaja de manera ambulatoria o informal.

Él reveló que labora en un almacén de automotriz, además que realiza actividades como músico. "Me dicen que he realizado comercio informal ambulatorio en Gamarra, pero yo no tengo negocios en La Victoria, yo siempre he trabajado como músico. No entiendo por qué me han embargado mi cuenta bancaria. Me están perjudicando porque no tengo disponibilidad de dinero en mis cuentas", declaró en diálogo con RPP.

El trabajador espera que las autoridades del municipio no continúen con la retención de su dinero, además que le devuelvan lo embargado.

Municipalidad de La Victoria aún no se pronuncia sobre caso

La República se comunicó con la Municipalidad de La Victoria para obtener su versión. Sin embargo, al cierre de esta nota, la institución no se pronunció al respecto.

