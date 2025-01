Desde su apertura en 1956, Galerías Boza ha sido un referente en el comercio limeño, marcando el inicio de una nueva era en la experiencia de compra. Ubicada en el corazón de Lima, Galerías Boza fue diseñada para atender a las clases acomodadas de la época, ofrecía un espacio donde no solo se compraba, sino que también se socializaba. Con el tiempo, este modelo se ha expandido, dando lugar a complejos comerciales que combinan compras, entretenimiento y gastronomía.

Hoy en día, los centros comerciales como Plaza Norte y Jockey Plaza son ejemplos de esta evolución, pero Galerías Boza sigue siendo un símbolo de la historia comercial del Perú, recordando a los limeños sus raíces en el comercio.

Galerías Boza lleva casi 70 años en el mercado nacional. Foto: La República

Un vistazo a la historia de Galerías Boza

La historia de Galerías Boza comienza en la década de 1950, cuando Héctor Boza, vicepresidente del gobierno de Manuel Odría, decidió construir este espacio en el Jirón de la Unión. Este lugar se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para las clases media y alta, donde disfrutaban de tiendas como Joyería Banchero y Disco Centro.

El café bar Dominó se transformó en un lugar emblemático, donde los visitantes se sentaban a conversar y a disfrutar de un buen café. Además, Galerías Boza fue pionera al instalar la primera escalera mecánica de Lima, un avance tecnológico que facilitó el movimiento dentro del recinto.

El legado de Galerías Boza en el comercio peruano

Considerada el antecedente de los centros comerciales modernos, Galerías Boza sentó las bases para el desarrollo de espacios comerciales en Lima. Según el historiador Juan Luis Orrego, este recinto fue el primer ensayo de centro comercial en la ciudad, lo que marcó el inicio de una tendencia que se consolidó en las décadas siguientes.

Con la llegada de otros centros comerciales como el C. C. Risso y el C. C. San Isidro en la década de 1960, el modelo de Galerías Boza se expandió y se adaptó a las necesidades de una población en crecimiento que buscaba nuevas experiencias de compra.

La situación actual de Galerías Boza

A pesar del paso del tiempo y del deterioro que ha sufrido, Galerías Boza aún conserva vestigios de su esplendor. Hoy en día, algunos locales siguen operativos, lo que permite a los visitantes experimentar un pedazo de historia en el corazón de Lima. La escalera mecánica, símbolo de su legado, continúa siendo un atractivo para quienes recorren sus pasillos.

En un contexto donde los centros comerciales han evolucionado hacia espacios multifuncionales, Galerías Boza se mantiene como un recordatorio de los inicios del comercio moderno en el Perú, un lugar donde la historia y la modernidad coexisten.

Preferencias actuales en centros comerciales

Recientemente, Arellano Consultoría realizó un estudio que reveló las preferencias de los peruanos en cuanto a centros comerciales. Mall Aventura lidera la lista con un 13% de preferencia, seguido por Real Plaza y MegaPlaza. Este estudio refleja cómo, a pesar de la competencia, Galerías Boza sigue siendo un lugar de interés, aunque no esté en la lista de los más populares.

La evolución de los centros comerciales en Perú ha sido notable, pero Galerías Boza permanece como un ícono que representa el inicio de esta transformación. Este lugar recuerda a las nuevas generaciones la importancia de la historia en el desarrollo comercial del país.