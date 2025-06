14 años de clamor: familiares de víctimas de masacre del 24 de junio del 2011 denuncian dilatación en juicio oral

Han transcurrido 14 años desde aquel fatídico 24 de junio del 2011, un día como hoy en que los pobladores de la zona norte de Puno decidieron conmemorar el Día del Campesino protestando contra las mineras informales de Ananea, responsables de contaminar la cuenca del río Ramis. Ante la molestia y desesperación, los manifestantes intentaron tomar las instalaciones del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca. Sin embargo, la represión policial dejó seis fallecidos y más de medio centenar de heridos.

Al cumplirse un nuevo aniversario del conflicto denominado "Azangarazo", los familiares de las seis víctimas denuncian la lentitud en las investigaciones dentro de la etapa de juicio oral, iniciada el 15 de julio del 2024 contra los acusados, quienes en su momento ocupaban altos cargos en la Policía Nacional.

Puedes ver: Detienen a dos jóvenes acusados de abusar de una mujer en Puno

Tiempo insuficiente

El abogado de la Asociación de Víctimas del 24 de Junio del 2011, Carlos Torres Rodríguez, señaló que la audiencia del juicio se prolonga por más de un año debido a que las sesiones apenas duran entre 20 y 30 minutos, tiempo que se destina únicamente a formalidades.

“El Poder Judicial solo nos da media hora para exponer nuestros casos. Ya llevamos más de un año en esto y ahora tememos que lleguemos a diciembre o enero sin concluir esta etapa. Eso implicaría empezar desde cero”, advirtió.

El representante legal identificó como autores mediatos a Ever Raúl Rojas Bejarano, exjefe de seguridad; Enrique Dávila Ordoñez, exjefe de la División Policial (Divpol) de Juliaca; y Óscar Daniel Espinoza Herrera, exjefe de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y encargado del orden interno.

“Seguiremos luchando hasta encontrar justicia, porque 14 años de lucha no pueden quedar impunes”, añadió el letrado.

Deudos exigen justicia

Lucha Primitiva Turpo, madre del estudiante Felix Irpanoca Turpo (20), recordó que su hijo fue la primera víctima en perder la vida cuando salió de su domicilio, ubicado a unos metros del aeropuerto de Juliaca. “Mi hijo salió un rato a ayudar en la protesta por el agua y nunca más regresó. A las 11 murió. Solo pido justicia. Hoy cumplimos 13 años de lucha por pedir que no contaminen el agua”, expresó.

“Lo único que me gustaría decir es que las autoridades nos apoyen. Esto nos marcó profundamente a mis hermanas, a mi mamá y a mí. Tal vez nuestra vida habría sido distinta. Mi madre ha sido padre y madre desde el día en que él murió. Solo pido justicia para mi papá y no descansaré hasta lograrlo”, dijo entre lágrimas Delia, hija de Raúl Ccancapa Huaricallo (34).

Familiares de víctimas se movilizaron por las principales calles de la ciudad. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.





Por su parte, María Limachi, madre de Javier Perlacios Limachi, un joven obrero dedicado a la elaboración de bloquetas, relató que el 24 de junio del 2011 su hijo recibió un impacto de bala en el abdomen cuando regresaba de realizar una entrega.

“Quiero justicia para mi hijo mayor. Salió a vender bloquetas y terminó así. Era mi único hijo varón, él nos mantenía. Después de tanto llorar, mi esposo falleció un mes después, y luego mi nieto también murió. Mi hijo no era huelguista, trabajaba humildemente. Ahora no tengo nada, estoy enferma, no veo. Solo pido justicia”, sostuvo.

Los familiares exigieron justicia y señalaron que no descansarán hasta alcanzarla. Por ello, instaron al Poder Judicial a extender la duración de las audiencias, a fin de culminar con esta etapa del proceso y brindar justicia a las víctimas.