Adulta mayor queda en UCI tras caerle poste en la cabeza en estación Naranjal del Metropolitano

María Elena, una mujer de 60 años, se encuentra en estado crítico tras un accidente en la estación Naranjal del Metropolitano, en el distrito de Independencia el pasado 15 de junio, donde un poste de señalización le cayó en la cabeza. La víctima, identificada como María Elena Soto Boza, fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de sus heridas.

El incidente ocurrió cuando un bus alimentador del Metropolitano chocó con el poste, que se desplomó sobre la anciana mientras ella se encontraba en la zona preferencial de embarque. El impacto fue tan fuerte que la mujer sufrió una herida que requirió 14 puntos en la parte frontal de su cabeza. Producto de el golpe, ella fue lanzada hacia la pista.

Adulta mayor queda en UCI tras caída de poste en el cabeza

Eliana Romero, hija de la víctima, relató a Latina Noticias que su madre permaneció varios minutos en el suelo antes de recibir atención médica. La situación generó la preocupación de sus familiares, quienes exigen respuestas sobre las condiciones de seguridad en la estación.

Cabe resaltar que, la adulta mayor fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos en la tolva de un patrullero, donde permanece hasta la fecha. "No había ambulancia del SAMU, no había personal médico. Han querido sentar a mi mamá en una silla de ruedas luego de que haya tenido un fuerte impacto en la cabeza. Ha tenido que venir el serenazgo de Independencia al que agradezco un montón. Hasta el día de hoy viernes (20 de junio) no se apersona el personal de la ATU ni de Perú Masivo que es responsable de los buses a preguntar cómo está mi madre o los gastos adicionales porque no todo lo cubre el SOAT", sostuvo la hija de María Elena.

Comunicado de ATU tras el incidente en la estación Naranjal

Tras el incidente en la estación Naranjal, en el distrito de Independencia, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) emitió un pronunciamiento en donde aseguran que "el personal de seguridad actuó de inmediato activando los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones".

"La afectada fue atendida de manera oportuna y, con el apoyo del serenazgo del distrito de Independencia, fue trasladada a la clínica Jesús del Norte para recibir la atención médica correspondiente. Además, los seguros del operador del bus que ocasionó el accidente se activaron y la atención está cubierta, conforme a lo establecido en los contratos de concesión", sostuvo ATU en su comunicado.

