El terror se vuelve a instalar en las rutas del distrito de El Porvenir, en la región La Libertad. Al menos cuatro organizaciones criminales están detrás de una ola de amenazas, extorsiones e incluso ataques incendiarios contra la empresa de autos colectivos Nuevo Gran Chimú que cubre rutas entre Trujillo y el distrito El Porvenir.

Las amenazas contra la vida comenzaron hace nueve días, según reveló una fuente reservada a La República, y han escalado hasta poner en riesgo la vida de los choferes y sus familias.

El pasado lunes 9 de junio, los trabajadores de la empresa recibieron mensajes por WhatsApp y llamadas que decían: “Si en tres días no tengo una solución comienzo a matarlos uno por uno, así me pongan 50 patrulleros en la ruta, se mueren porque se mueren”.

Cumplido el plazo, los delincuentes elevaron sus exigencias. “Ya se cumplieron los tres días, por tus unidades estoy pidiendo 40 lucas y mensual 6 por cada carro. Tienes hasta antes del mediodía, sino me empiezo a volar a uno por uno”, se lee en uno de los mensajes.

Autos incendiados y amenazas a toda la familia

Las amenazas no han sido solo verbales. El sábado 14 de junio, los extorsionadores incendiaron un auto colectivo como advertencia. Por fortuna, nadie salió afectado físicamente. Junto al vehículo quemado, dejaron una carta extorsiva. Días antes también intentaron prender fuego a otra unidad. Todo esto ha generado un clima de miedo e incertidumbre entre los trabajadores y usuarios.

Según la fuente, en un inicio, una sola banda exigía S/ 50 000 como pago inicial y S/ 5 diarios por cada una de las 120 unidades, monto que ya representaba un sobreesfuerzo.

Sin embargo, con el paso de los días, surgieron nuevos grupos criminales que también comenzaron a exigir dinero. Actualmente, revelan que hay, por lo menos, 4 bandas impicadas: La Jauría, Tony Montana, Jhon Jairo y Los Pulpos.

“Esto se ha vuelto incontrolable. Ya no es solo una banda, son por lo menos cuatro o cinco. Cada una exige su parte y si no cumples, te amenazan con matarte o quemar tu carro”, expresó.

Los delincuentes han intensificado el terror enviando videos donde aparecen armados, mostrando casquillos de bala e incluso apuntando a un supuesto chofer de la empresa, mientras advierten que los próximos serán ellos.

En uno de los mensajes, un sujeto identificado como Tony Montana dice: “A ese que le has pagado, dile que me llame a dar solución a este problema, porque caso contrario yo voy a comenzar a matar a choferes o quemar carros”.

Advierten paralización del servicio

Ante la creciente inseguridad y la aparente inacción de la Policía Nacional del Perú (PNP), los transportistas no descartan paralizar el servicio. “Estamos tomando la decisión de cerrar. Es que ponemos en peligro nuestras vidas, y no hay garantías. Son más de cuatro bandas las que nos amenazan. No solo se trata de nosotros, detrás de cada chofer hay una familia a quien alimentar y unos hijos que criar”, advirtió

En la actualidad, las unidades solo operan por horas y bajo estrictas medidas de precaución. El temor a no regresar con vida o encontrar su vehículo reducido a cenizas se ha vuelto un miedo entre los conductores. La población usuaria también se ve afectada por la posible paralización de un servicio vital.

Exigen intervención urgente de Policía

Lamentablemente, los afectados aseguran que las autoridades aún no se pronuncian con acciones contundentes, pese a las denuncias interpuestas. Los conductores han exigiendo durante años una intervención urgente que permita recuperar la seguridad en las rutas y en sus vidas y la de sus pasajeros; sin embargo, hasta la fecha no existen garantías para poder trabajar tranquilamente.