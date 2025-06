Muere Jenny De la Torre Castro, la popular 'Doctora de los pobres' en Alemania, a los 71 añoñs tras más de casi 30 años al servicio de las personas sin hogar en Berlín. El deceso fue confirmado por la Fundación Jenny De la Torre para las Personas sin Hogar, cimentada por la médico peruana. Según RBB, las causas se deberían a una larga y grave enfermedad.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

"Creo que nadie es el único responsable de lo que le sucede en la vida. La sociedad comparte la responsabilidad", dijo sobre los roles de los estados y el sector marginado alguna vez a la prensa alemana. En ese sentido, siempre tuvo la idea clara de que la falta de vivienda era una especie de "enfermedad social".

Berlín: veló por personas sin hogar en la Estación Central

Tras doctorarse, De la Torre retornó a Perú, mas sus estudios no fueron reconocidos. Por ese motivo, volvió a la ciudad de Berlín, donde comenzó a trabajar como doctora en un proyecto: Mujeres Embarazadas y Madres en Necesidad. "Allí obtuve mi primera formación sobre los problemas sociales, sobre las mujeres en situación de calle y los problemas que enfrentan", aseguró.

La primera consulta privada abierta para personas sin hogar sucedió en el año 1994. Sucedió en Ostbahnhof, específicamente dentro de un sótano muy pequeño. A los tres años, recibió la Cruz Federal al Mérito por su ardua labor y, en el año 2002, fue acrededora del premio "Goldene Henne". Ese mismo año, 1997, utilizó el dinero de su galardón para hacer realidad su fundación, destinada a brindar asistencia médica sin diligencias burocráticas.

PUEDES VER: Expolicía colideraba red de trata de personas del Tren de Aragua en Independencia: dirigía hotel donde retenía a víctimas

La formación de Jenny De la Torres: se crió en Perú

De la Torre se crió en los Andes peruanos y, en últimas declaraciones públicas, recalcó la fundamental labor y presencia de sus padres durante su crecimiento: "Simplemente, quería ser médica porque mis padres me enseñaron a vivir con los ojos abiertos". "Vi a mucha gente que no iba al médico simplemente por falta de dinero. Porque en aquel entonces no había seguro médico y la gente siempre tenía que pagar", sentenció.

Fue así como, a los 22 años, solicitó una beca en la República Democrática Alemana (RDA) y estudió en Leipzig. Tiempo después, Después se trasladó a Berlín Oriental para dar inicio a su residencia: optó por la especialidad de cirugía pediátrica en el Hospital Charité. En este último lugar, obtuvo su doctorado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.