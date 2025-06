El último viernes 6 de junio, una mujer policía fue agredida físicamente por dos sujetos que iban a bordo de una moto lineal, en el distrito de Cercado de Lima. El hecho inició cuando la suboficial los intervino durante un operativo de control de motocicletas. A la fecha, los agresores fueron puestos en libertad tras orden del Poder Judicial y deberán asumir el pago de una reparación civil de S/15.000.

La víctima fue identificada como Lucero Príncipe, quien se encontraba con una colega que también resultó agredida. Los individuos, Jefferson Juscamayta Herrera y Fernanda Pantoja Véliz, fueron detenidos luego de que circularan por una vía exclusiva por la avenida Inca Garcilaso de la Vega, además de llevar menor de edad en el vehículo.

Sujetos que agredieron a policías en Cercado de Lima en libertad

Pese a que el ataque fue registrado por un testigo, Juscamayta y Pantoja no fueron enviados a prisión preventiva. En esa línea, la jueza Yesenia Cigüeñas Reyes ordenó que los imputados continuaran el proceso legal bajo comparecencia con restricciones por un período de 9 meses.

Además de ello, deberán pagar una reparación civil de 15.000 soles. Acto seguido, los agresores se retiraron de la locación judicial en un vehículo con lunas polarizadas.

Policía Nacional se pronuncia frente a decisión del Poder Judicial

El director de Defensa Legal de la Policía Nacional del Perú, Máximo Ramírez, expresó su inconformidad respecto a la decisión tomada por la jueza. "¿Qué mensaje le damos a la ciudadanía? 'Golpéale a un policía, no te pasa nada. Golpéale un fiscal, no te pasa nada. Golpea un juez, no te pasa nada'", criticó.

De acuerdo con América Noticias, el general PNP anunció que presentarán denuncias contra los fiscales del caso suscitado en Cercado. Asimismo, indicó que las evidencias compartidas sí eran suficientes para procesarlos por el delito de lesiones leves.

Así fue la agresión a las policías tras operativo en Cercado

Cámara de un transeúnte captó la brutal agresión física contra las dos mujeres policías en plena vía pública, en el distrito de Cercado de Lima.

