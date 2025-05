Los familiares de Alan Ancajima acudieron al hotel donde se hospedaba su familiar en Huánuco pero no lo encontraron. Ellos continúan con su búsqueda. Foto: composición LR/PanamericanaTV

Los familiares de Alan Ancajima acudieron al hotel donde se hospedaba su familiar en Huánuco pero no lo encontraron. Ellos continúan con su búsqueda. Foto: composición LR/PanamericanaTV

Alan Rosendo Ancajima Sandoval, técnico en reparación de máquinas de coser, desapareció luego de viajar a Huánuco por trabajo. Sus familiares han expresado su preocupación al no conocer sobre el paradero de su ser querido, quien lleva más de 40 días ausente.

"Mi sobrino viajó a Huánuco por trabajo desde el 11 de abril. Ya son 45 días que no sabemos nada de él. Pedimos ayuda a las autoridades. Somos una familia de bajos recursos económicos que no podemos viajar hasta allá. Por favor, apóyennos. No sabemos nada de él", manifestó el tío de Ancajima en diálogo con Panamericana TV.

Viajó a Huánuco por trabajo y desapareció: familiares inician investigación

Los familiares de Alan Ancajima denunciaron su desaparición ante la Policía Nacional del Perú (PNP) y, a partir de ello, iniciaron su búsqueda e investigación. Ellos averiguaron el lugar en donde se hospedaba su ser querido y, al acudir al sitio, encontraron sus pertenencias, pero no pudieron dar con su paradero.

Asimismo, informaron que Alan envió un video a un familiar desde un bar antes de su desaparición, por lo que también se dirigieron a dicho lugar para indagar. Hasta el momento, desconocen su ubicación.

"Dimos con el hotel en donde estuvo hospedado. En ese lugar encontraron sus cosas. Nos causó zozobra al saber que estaban todas sus cosas, su ropa, su dinero y él no estaba. Una noche antes de que desapareciera me mandó un video que estaba tomando en un bar. Mi familia dio con ese bar y conversaron con la señora. Ella se contradice", informó el tío de la persona desaparecida.

Además, piden a las autoridades investigar sobre lo ocurrido con su familiar e información sobre su ubicación. "Me encuentro indignada porque ya son 45 días y hasta ahora no sabemos de su paradero, o si estará vivo. Tiene un niño de 4 años. Queremos que las autoridades de Huánuco se manifiesten, que nos den un resultado pronto", dijo la tía de Ancajima.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

