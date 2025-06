Con la inauguración del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez en Lima, se instalaron una serie de innovaciones para mejorar la experiencia de los viajeros. Entre ellas destaca el servicio de "sleepover", un concepto que ya ha sido implementado en aeropuertos de renombre en el mundo, pero que ahora, por primera vez, está disponible en Sudamérica. Este servicio no solo responde a la necesidad de descanso durante largas escalas, sino que también se alinea con los estándares internacionales, pues solo otros dos países en el mundo cuentan con una oferta similar: Dubái y Qatar.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El "sleepover" ofrece a los pasajeros un espacio cómodo y privado para descansar entre vuelos o durante la espera en largas escalas. Con una instalación moderna y de alta calidad, el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez busca posicionarse como un referente en América Latina, brindando servicios únicos en la región y solo vistos en aeropuertos internacionales de Asia.

¿Cuáles son los 3 únicos aeropuertos en el mundo que tienen el servicio de ‘sleepover’?

El servicio de "sleepover" es una tendencia creciente en los aeropuertos internacionales. Actualmente, solo tres aeropuertos en el mundo que han implementado este innovador concepto de descanso. Además del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez en Lima, dos destinos internacionales destacan por ofrecerlo.

En Dubái, el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) ha sido pionero en ofrecer cápsulas de descanso llamadas "Sleep 'n Fly". Estas cápsulas permiten que los viajeros puedan dormir, relajarse o incluso trabajar de manera cómoda durante sus escalas. El servicio está diseñado para personas que tienen pocas horas de espera entre vuelos y buscan un espacio privado y relajante para descansar.

Por su parte, en Qatar, el Aeropuerto Internacional de Hamad (DOH) también ofrece el servicio "Sleep 'n Fly". Al igual que en Dubái, los pasajeros pueden elegir entre diferentes tipos de cabinas y espacios para descansar. Con la reciente inauguración, el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez se convierte en el tercer país en implementar este selecto servicio de "sleepover", que ofrece una experiencia de viaje más placentera y cómoda para sus pasajeros.

Solo tres aeropuertos en el mundo tienen el servicio de sleepover, siendo el Aeropuerto Internacional de Dubái uno de ellos. Foto: Octane.rent.

¿Cuánto cuesta el servicio de ‘sleepover’ en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez?

El servicio de "sleepover" en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tiene precios bastante accesibles en comparación con otros aeropuertos internacionales, como los de Dubái y Qatar. Los precios varían según el tipo de cápsula o cabina elegida y la franja horaria de uso.

Nap Pod (cápsula individual):

De 07:00 a 22:00 horas : US$ 23 por dos horas.

: US$ 23 por dos horas. De 22:00 a 07:00 horas : US$ 70 por seis horas.

: US$ 70 por seis horas. Cada hora extra cuesta US$ 8 en el primer horario y US$ 10 en el segundo.

Flexi Suite (cápsula individual):

De 07:00 a 22:00 horas: US$ 27 por dos horas.

US$ 27 por dos horas. De 22:00 a 07:00 horas: US$ 90 por seis horas.

US$ 90 por seis horas. Cada hora extra cuesta US$ 9 en el primer horario y US$ 14 en el segundo.

Single Bunk Cabin (cápsula para dos personas, con cama):

De 07:00 a 22:00 horas: US$ 42 por dos horas.

US$ 42 por dos horas. De 22:00 a 07:00 horas : US$ 145 por seis horas.

: US$ 145 por seis horas. Cada hora extra cuesta entre US$ 16 y US$ 23, dependiendo del horario.

Family Bunk Cabin (cápsula para hasta cuatro personas):

De 07:00 a 22:00 horas: US$ 64 por dos horas.

De 22:00 a 07:00 horas: US$ 195 por seis horas.

Cada hora extra cuesta entre US$ 23 y US$ 29 USD, dependiendo del horario.

Además, se pueden contratar servicios adicionales como baños y kits para dormir. Las duchas cuestan entre US$ 14 y US$ 18, dependiendo de si se es un huésped regular o si se utiliza el servicio como pasajero de tránsito. Por otro lado, el precio por el espacio para relajarse (Lounge Lite) es de US$ 28 por tres horas y US$ 8 por una hora.

¿Qué otros servicios se encuentran en las salas VIP del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez?

Además del servicio de "sleepover", el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez ha elevado la experiencia de viaje con sus lujosos espacios VIP. Uno de los más destacados es The Club, un salón exclusivo que ofrece a los pasajeros una experiencia premium. Este salón, que tiene una extensión de 1,836 metros cuadrados, está diseñado para satisfacer todas las necesidades de los viajeros modernos. Con capacidad para hasta 454 personas, cuenta con diversas zonas funcionales, como áreas de descanso, espacios para comer, un bar completo y una zona de trabajo con salas de reuniones privadas.

En este espacio se ha integrado la cultura local, con un diseño que refleja el arte y la gastronomía peruana. Además, para aquellos que viajan con niños, se ha incluido una zona de juegos, lo que hace que este salón sea ideal tanto para viajeros de negocios como para familias en tránsito.

El acceso a estos espacios exclusivos se puede obtener a través de programas como Priority Pass y LoungeKey, o bien mediante la compra de un pase diario.