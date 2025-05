En un país donde las oportunidades para la investigación científica aún enfrentan múltiples obstáculos, una joven limeña logró superar barreras económicas, culturales y lingüísticas para alcanzar un logro sin precedentes. Yanymee Guillén Quispe, formada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se convirtió en la primera peruana en obtener un doctorado en Medicina en la Universidad Nacional de Seúl, una de las más prestigiosas instituciones académicas de Asia, la mejor de su país y la número 62 a nivel mundial, según el ranking del Times Higher Education 2025 que evalúa a más de 2.000 instituciones cada año.

Desde su infancia en Lima, Guillén demostró una férrea voluntad por progresar a través del conocimiento. Su pasión por la ciencia y el deseo de mejorar la salud en su comunidad la condujeron primero a estudiar Nutrición en la UNMSM y, luego, a emprender el desafiante camino hacia la especialización en Medicina Molecular en Corea del Sur. Hoy, a través de su programa SAPPIENS (Sociedad Peruana de Investigadores Científicos en Asia-Pacífico), difunde becas de pre y posgrado en Asia y Oceanía y promueve la cooperación de investigadores en ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería en Perú y Asia.

¿Quién es la primera peruana en obtener un doctorado en Medicina en prestigiosa universidad de Corea del Sur?

Yanymee Guillén Quispe nació y creció en El Agustino, un distrito de Lima conocido por sus altos índices de desigualdad e inseguridad. Sin embargo, pese a las dificultades económicas, encontró en la educación una vía para cambiar su destino. Según indicó a La República, su vínculo con las ciencias de la salud inició en su infancia debido a su madre, a quien cuidaba cuando sufría hernias umbilicales. "Cuando estuve en la universidad, ella fue incluso mi paciente", contó.

Aún de niña, acompañaba a su progenitora en sus trabajos en el mercado, en el circo o en cualquier situación importante. “Pensaba que cuando sea más grande, quería cambiar mi destino (…) Todo eso hizo que me esfuerce", relató. Por aquel entonces, su padre viajó a Japón por trabajo y durante siete años, cada semana le enviaba cartas y mensajes, lo que despertó su interés por conocer Asia.

Tras terminar el colegio, continuó trabajando mientras se preparaba para postular a la UNMSM. Ingresó a la carrera de Nutrición, en la Facultad de Medicina. Durante esa etapa, no contaba con una computadora ni internet en casa, lo que la llevó a pasar hasta 15 horas en las cabinas de internet para cumplir con los trabajos de la universidad. "La gente pensaba que jugaba, porque estaban todos los niños junto conmigo (en la cabina)", recordó.

Este año, recibió el "Diploma de Reconocimiento Mujer Peruana en el Exterior 2025". Foto: Yanymee Guillen.

¿Cómo logró Yanymee Guillén estudiar en Corea del Sur?

Tras culminar su formación en la UNMSM, trabajó en una empresa de alimentos. Su primer salario lo invirtió en una computadora y en clases de inglés, para luego convertir este conocimiento en su oportunidad para estudiar en Asia. Inició una búsqueda por becas internacionales. Quería hacer su maestría en Asia. "Me hice un plan: obtener una beca en Europa o Asia", reveló. Así descubrió la Global Korea Scholarship (GKS), la beca más significativa y prestigiosa del Gobierno coreano. Luego de notar que cumplía con todos los requisitos, salvo con el certificado de inglés, se acercó a la Embajada de Corea del Sur para consultar si, pese a no contar con el documento, podría postular. Le indicaron que de pasar la entrevista en inglés, podría ser candidata. La respuesta lo motivó a prepararse para la prueba, la cual pasó y le dio la oportunidad de acceder a la beca.

No obstante, el programa exigía que el beneficiario domine el coreano de manera obligatoria. En ese sentido, Yanymee estudió el idioma durante un año para empezar su maestría, donde tuvo que enfrentar otro reto: el trabajo en laboratorio. Tras ingresar al laboratorio de Química de Productos Naturales, tuvo que mejorar sus conocimientos en química y estudiar todos los cursos en coreano e inglés. "Quise renunciar, porque no solo era aprender coreano. Lo más difícil era que, al ser un laboratorio, hay instrumentos, máquinas que debes saber manejar y no lo sabía (...). Prácticamente, inicié de cero", explicó.

Aunque su profesor le advirtió que esta dificultad ocasionaría que le tome un tiempo culminar la especialidad, esto no la desmotivó: “En mi cabeza, decía: 'He venido de San Marcos. He pasado de todo. He hecho tanto, no me voy a rendir. Realmente puedo'", recordó. Cada noche, traducía sus materias y se iba a dormir a la una o dos de la mañana para entender la información que vería en la clase, que llevaba en coreano.

Esto se sumó a otro desafío. Su investigación se centró en el aislamiento de compuestos químicos de plantas del Perú para probar su bioactividad en enfermedades como la diabetes. Aunque no era fácil importar estos vegetales a Corea del Sur, consiguió 80 ejemplares, a los que estudió sus componentes para conocer sus posibles propiedades beneficiosas para el ser humano. Luego de culminar su maestría en 2017, continuó el proyecto, que ha significado un paso importante en su investigación a profundidad en Asia.

Yanymee Guillén lidera los proyectos SAPPIENS y ASAPEC, que difunden becas e investigación para los peruanos en Asia. Foto: composición LR/Twitter/Yanymee Guillén

Los pasos que siguió Yanymee Guillén para ser la primera peruana en obtener un doctorado en Medicina en Corea del Sur

Tras graduarse como magister, ingresó a la especialidad de Inmunología en la Universidad Nacional de Seúl para hacer su doctorado, pero lo abandonó por problemas económicos de la facultad. Ell no la detuvo y su determinación la llevó a buscar otras opciones y así encontrar un lugar en el departamento de Medicina Molecular y Ciencias Biofarmacéuticas (MMBS) de la misma casa de estudio, donde se dedicó a analizar cómo las proteínas actúan en el tratamiento del cáncer de mama. Aunque no había cursado antes la materia, la maestría le había enseñado las herramientas para adaptarse a los cambios.

En enero de 2023, sustentó su doctorado y solo le faltaba publicar su investigación, la cual realizó en julio de aquel año. Es así como se convirtió en la primera peruana en obtener su doctorado en Medicina en la Universidad Nacional de Seúl. No obstante, Yanymee, lejos de conformarse con el alto grado académico, continuó un posdoctorado y la dirección de SAPPIENS y ASAPEC (Asociación Académica Peruana-Coreana). Esta última institución se encarga de difundir oportunidades de estudio, actividades académicas e investigación realizados por peruanos en Corea del Sur, y cuenta con el apoyo de las embajadas de Perú y de Corea del Sur.