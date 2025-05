Dos heridos por enfrentamientos armados por minas de oro ilegales en Sandia, Puno: "Se van a matar peor que en Pataz"

Dos personas resultaron heridas tras un violento enfrentamiento armado entre los poblados de Phara y Alto Inambari, en la provincia de Sandia, Puno. El conflicto, que tiene como trasfondo la disputa por minas de oro ilegales ubicadas en zonas fronterizas, evidencia una escalada de violencia que amenaza con salirse de control.

Los heridos son dos varones que recibieron impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza y otras partes del cuerpo. El hecho ocurrió entre la tarde del viernes 30 y la mañana del sábado 31 de mayo, según informaron los comuneros de la zona.

"Acá ya hay gente armada"

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, los enfrentamientos han ido en aumento en los últimos años, sin que las autoridades logren una solución efectiva. Nilo Gutiérrez, poblador de Phara, alertó sobre la gravedad de la situación.



“Acá si el gobierno no va tomar cartas en el asunto se van a matar peor que Pataz. Acá ya hay gente armada. Hay grupos que disparan día y noche. Cualquier momento van a morir varias personas y recién los medios de comunicación van a voltear su mirada. Cuando ocurra eso más bien no vamos a querer ver a ningún periodista porque significa que los problemas iniciales no les importa sino la crisis dramática del problema”, afirmó.

Videos registrados por comuneros muestran a personas armadas disparando con total impunidad contra grupos contrarios, en medio de una creciente tensión por el control de los yacimientos de oro, que operan sin ningún tipo de permiso legal.

Defensoría: el problema de fondo es el oro

La comisionada de la Defensoría del Pueblo en Puno, Rocío Apaza, señaló que el origen del conflicto es la minería ilegal. Precisó que, a pesar de los esfuerzos de diálogo, las partes enfrentadas no han logrado acuerdos para cesar la violencia.

Por su parte, la Fiscalía de Prevención del Delito de Sandia exhortó a las comunidades a detener los enfrentamientos y evitar una escalada aún mayor del conflicto. Sin embargo, los actos de violencia continúan.

