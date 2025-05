En 2014, durante las Elecciones Regiones y Municipales, un hecho captó la atención de miles de peruanos. Dos hermanos de Surco tienen, probablemente, los nombres más largos del Perú. Según las imágenes difundidas en redes sociales, tanto Odín Thor Hermes Perseo Adonis Eros Vulcano Reynaldo Muñoz y Yavé Jehová Israel Zeus Inti Amón Osiris Javier Muñoz tienen 8 nombres cada uno.

Según comentó el padre de ambos hermanos, decidió inscribirlos ante la Reniec con estos nombres, inspirados en personajes de Marvel, figuras bíblicas y dioses griegos, para evitar un desagradable suceso que él mismo vivió cuando era joven.

¿Por qué los hermanos de Surco tiene 8 nombres cada uno?

De acuerdo con las declaraciones del padre a América TV, el motivo por el que le puso ocho nombres a sus hijos fue para evitar que tengan un nombre homónimo. Esto se debe a que, a los 15 años, sufrió maltrato por parte de quienes lo detuvieron, al creer que era alguien diferente.

“Cuando tenía 15 años me llevaron a la Prefectura, donde me torturaron estúpidamente y a finales de cuentas era un homónimo. Entonces, me hice la promesa: el día que yo tenga mis hijos, ellos no iban a pasar por eso”, detalló.

Es por ello que, para garantizar la seguridad de sus hijos y evitar cualquier confusión, tomó la radical decisión. Asimismo, aseguró que sus hijas también tienen nombres inusuales: a tres de ellas les puso cuatro nombres, mientras que a la última le dio seis.

¿Qué nombres no se pueden registrar en Reniec?

En Perú, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) permite a los padres elegir libremente los nombres de sus hijos, siempre que no sean contrarios a la dignidad humana ni generen confusión en la identificación. Sin embargo, actualmente, no existe una lista oficial de nombres prohobidos.