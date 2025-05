María Malnati es una madre de familia que perdió todos sus ahorros tras caer en una falsa oferta laboral en Facebook. Según contó, encontró una publicación que simulaba ser una convocatoria CAS para un puesto en EsSalud, con un sueldo de S/4.500. Ilusionada por mejorar su situación económica, aplicó sin contarle a sus hijos y familiares, pues espera brindarles la noticia que había logrado conseguir un trabajo.

Sin embargo, el delincuente, quien se hizo pasar por un trabajador de la mencionada institución pública, le exigió a María el pago de supuestos cursos obligatorios que, según él, eran necesarios para continuar con el proceso de selección.

"Yo pensé que era un buen trabajo, que era algo verdadero. Me robaron, me estafaron. Cometí el error de no avisarle a mis hijos, de no avisar a nadie porque yo quería sorprender que había conseguido trabajo porque me ofrecieron S/4.500", explicó.

Madre de familia depositó sus ahorros para conseguir el trabajo

De acuerdo con el testimonio de la víctima, al comunicarse con el número de WhatsApp que figuraba en la supuesta convocatoria de Facebook, le exigieron el depósito de más de S/1.000 para acceder a unos cursos. Fue en ese momento que uno de sus hijos se percató que se trataba de una estafa.

Aunque intentaron comunicarse nuevamente con el número de WhatsApp, nunca obtuvieron respuesta por parte del supuesto reclutador.

"Yo vi (la convocatoria) en Facebook y mandé al WhastApp (mi solicitud para pedir más información) Al rato que contesta el doctor Víctor Mancilla. En total pagué S/1.180,50. Me enteré que era una estafa cuando mi hijo vino y me dijo: 'Mira mamá, están diciendo aquí en Facebook que no crean en falsos trabajos'", indicó.