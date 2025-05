Tras más de 15 días de búsqueda incesable, Saulo Ampuero, un joven de 21 años diagnosticado con esquizofrenia, fue encontrado tras haber recibido el alta del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi. El paciente, quien fue reportado como desaparecido por su madre, salió del nosocomio y se perdió en el distrito de San Martín de Porres (SMP), en Lima.

Cabe destacar que Saulo y su madre son originarios de Piura, lugar desde el cual viajaron en dirección a Lima para obtener una mejor atención y calidad de vida para el joven. "Un padre de familia me llamó y me mandó un video. Me dijo que posiblemente era mi hijo", contó Lourdes Valladolid.

Ampuero fue hallado por su madre en condiciones deplorables

"Desde que me mandó el video y lo vi a mi hijo cómo caminaba, y él me dijo que mi hijo hacía en la calle como boxeo. Entonces, dije que él es mi hijo, porque solo él hace eso", dijo Valladolid. Saulo Ampuero fue hallado en Canto Rey, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

"Como madre me latía que él era. He ido y lo encontré en una condición lamentablemente mal: con ampollas en sus pies. Yo lo abracé y le dije 'hijito, soy tu mamá', y me reconoció. Empezó a saltar de alegría".

Canal de ayuda

