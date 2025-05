Todo está listo para las elecciones de este martes 27 de mayo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Este día se realizará la primera jornada electoral. Es decir, se elegirán a los decanos de las diversas facultades de la universidad, y a los representantes de los docentes principales y asociados ante la Asamblea Universitaria y los Consejos de Facultad, y también a los representantes estudiantiles ante los órganos de gobierno.

El presidente del Comité Electoral Universitario (CEU), magister Eduardo Verastegui Lara, informó que participarán un total de 44 mil sanmarquinos. El proceso se iniciará a las 10:00 am. y concluirá las 4:00 pm.

Todo un desafío. Un verdadero reto sobre todo porque en octubre del año pasado, luego de una serie de irregularidades y actos de violencia dentro del campus universitario, la ONPE decidió apartarse del proceso y dejar sin efecto su asistencia “por razones de seguridad”. Ante ello, rápidamente, también el CEU sanmarquino suspendió los comicios, que finalmente deben realizarse este martes.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya anunció su asistencia técnica para este proceso. Indicó que se utilizará el sistema de Voto Electrónico No Presencial (VENP), a través de la cual es posible sufragar desde una computadora, laptop o tablet conectadas a internet.

¿Se cumplirá este proceso eleccionario sin problemas ni desencuentros como ha ocurrido anteriormente en la Decana de América?

Consultamos a algunos candidatos de las distintas facultades, de la más antigua y reconocida universidad del país.

Importancia de las elecciones

Para el doctor Marco Martos, postulante al decanato de la Facultad de Letras por la lista Patio de Letras, la importancia de estas elecciones tiene que ver con la trascendencia de San Marcos. “San Marcos es la única universidad cuyas elecciones llaman la atención fuera de ella. Y es porque hay una tradición, que hace que el sentido de pertenencia a San Marcos sea, creo, el más fuerte del país. Me decía Macera, en los 80 y 90, que en el Perú había pertenencias muy grandes como la del Ejército y la del Apra, pero, me decía, del ejército se sale, del APRA puedes retirarte o te pueden sacar, pero cuando entras a San Marcos es como llevar una estrella para siempre en la frente. El orgullo de ser sanmarquino dura toda la vida, uno se encuentra con un sanmarquino y se caen las desconfianzas. Puede ser un exceso, pero, bueno, así somos los peruanos y así somos los sanmarquinos”.

El doctor José Félix Palomino Manchego, postulante para el decanato de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, estima que es lo que manda el estatuto y la Ley Universitaria, “debe haber toma de posta, nuevas propuestas, nuevos candidatos y es porque esa es la razón de la vida democrática dentro del marco de lo que es una universidad, es un de tema de generaciones también”.

Dr. José Félix Palomino Manchego.

El médico neurólogo José Carlos Del Carmen Sara, postulante a la Facultad de Medicina por Dignidad Sanfernandina, también afirma que es una importante oportunidad para elegir autoridades. “En estos momentos tenemos una posición bastante expectante y es la de generar un cambio. Porque, lamentablemente, así como en el país también en la universidad a veces ingresan grupos que se enquistan en el poder. Y cada vez se presentan con un nombre distinto. Quiero señalar que es importante reforzar la institucionalidad, en este caso de la facultad de San Fernando”.

Para el profesor Oscar Tinoco Gómez, postulante al decanato de Ingeniería Industrial para el período 2025–2029, lo importante de estos comicios “es, primero, el fortalecimiento institucional. A través de las elecciones y de acuerdo a la normativa, los universitarios renovamos las personas que van a conducir, en nuestro caso los decanatos, y también están los representantes, docentes, estudiantes. Y eso fortalece la institucionalidad. Creo que es fundamental el recambio de autoridades porque, para empezar, no hay reelección. Ni al cargo del decano ni al cargo de representante. Eso me parece un valor importante desde la actual Ley 30220".

Doctor Óscar Tinoco Gómez.

El doctor Víctor Orihuela Paredes, candidato a decano de Medicina por Compromiso Sanfernandino, opina que las elecciones de San Marcos son trascendentes porque en estos tiempos “donde nuestras instituciones se han mediatizado, no se puede hacer del silencio una forma de gestión, no se puede tener la complicidad con todos los hechos graves a la dignidad humana que estamos viviendo hoy en día, nosotros tenemos una propuesta que propiamente es un cambio efectivo en la educación y en la institucionalidad”.

Doctor Víctor Orihuela Paredes.

El doctor Marcel Velázquez, que postula al decanato de Letras, opina que se debe hacerle frente “a las actuales autoridades de la universidad porque aplican la política de pan, circo y palos contra los estudiantes y contra los profesores de oposición. No podemos permitir que se siga violentando a nuestros estudiantes dentro del campus. Necesitamos decanos de oposición para que hagan respetar los derechos de los estudiantes y ampliemos la calidad académica en nuestra universidad”.

Doctor Marcel Velázquez Castro. Foto: En Línea

El doctor Nicanor Raúl Benítes Saravia, candidato a decano en la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica por la lista Fuerza Transformadora FIEE, estas elecciones trascienden “porque los resultados electorales de cada facultad van a tener incidencia en lo que es el Consejo de Facultad, el Consejo Universitario y se verá también la Asamblea Universitaria. Es un resultado que tanto a nivel de facultades como fundamentalmente en lo que es la Asamblea Universitaria va a definir cuál será el derrotero de la universidad. Todo finalmente en la perspectiva de desarrollo de la nueva gestión”.

Más profesionales que el país necesita

El doctor José Carlos Del Carmen, que ha sido Superintendente Nacional de Salud y viceministro del sector, enfatiza que “uno de los grandes peligros de las instituciones es cuando las personas que las maneja pierden de vista que, para comenzar, el encargo es temporal y que su objetivo es hacer que la institución que están dirigiendo se cumpla de manera cabal, de la mejor manera. En ese contexto, las autoridades que dirigen nuestra universidad y nuestra facultad, lamentablemente, durante por lo menos unas dos décadas están sucediéndose con nombres distintos. Han perdido esa claridad de saber que su propósito fundamental es mejorar la calidad de la enseñanza para formar profesionales de primer nivel que sirvan a nuestro país”.

Doctor José Carlos Del Carmen Sara.

El profesor Marcel Velázquez, autor de libros importantes como Hijos de la peste: historia de las epidemias en el Perú y Cuerpos Vulnerados, considera que debe haber en el gobierno de la universidad “un cambio radical, porque se ha privilegiado el credencialismo, el clientelaje y formas de corrupción que son, digamos, contrarias al espíritu de la universidad. Se han establecido reglas absurdas, por ejemplo, sobre quién puede o no puede dictar una conferencia de San Marcos. Estas políticas de censura y de control tienen que cambiar”. Opina que la universidad es un espacio de libertad, de pensamiento crítico, de imaginación, “y esta gestión rectoral más bien los acalla a palazos y con matones”.

El constitucionalista José Palomino Manchego, quien propone una Facultad de Derecho con visión académica, humanista y moderna, opina que se debe “estar acorde a los nuevos cambios, a los nuevos pelajes, a las nuevas transformaciones del mundo globalizado”. Precisa que estas elecciones no son entre oficialismo y oposición como sostienen algunos. “¿Qué es oficialismo?, pregunto? La Universidad San Marcos es una sola. Que haya líneas y tendencias, ideológicamente hablando, es normal. Pero eso no quiere decir que dejemos de ser una fraternidad, una hermandad, y eso es lo que tiene que darse… Este no es un problema de rectorado es un asunto de decanos, de Asamblea Universitaria. Los rectores cumplen su gestión y se van, luego vienen nuevos rectores. No confundamos las cosas para que esta fiesta democrática sea en paz, con tolerancia y respeto mutuo, con transparencia, y se haga en función de lo que el Comité Electoral ha establecido”.

El escritor, poeta y docente, Marco Martos opina que en esta ocasión hay dos elecciones. “Hay una de facultades, unas elecciones de la Asamblea Universitaria. Hay una lista que está patrocinada por la rectora, hay otra lista que está más cercana al vicerrector, que se ha alejado de ella, que se llama José Niño, un estupendo profesor de medicina, y hay una tercera lista, que son los nostálgicos, digamos, de Manuel Burga, un rector eficiente… Bueno, San Marcos es más fuerte que todos sus errores y sus contradicciones. Hay que preservar lo mejor en San Marcos, y yo francamente deseo que las elecciones sean limpias, justas y que nos dejen contentos a todos”.

Doctor Marco Martos Carrera.

El profesor Víctor Orihuela Paredes, con su colectivo Compromiso Sanfernandino, indica que apuesta “por un cambio efectivo en la conducción y liderazgo de la Facultad de Medicina”. Propone una educación médica integral, con compromiso humano y social. “Es lo que llamo ciencia con consciencia, es decir, que todo conocimiento debe tener una responsabilidad social y por eso preconizamos una medicina humanística y ética contra el deterioro y corrupción que invade las instituciones. Hoy hay administraciones que les están exigiendo a los médicos -sin que la facultad de medicina se pronuncie- que den atenciones en cada jornada de 70 personas o de cada 10 o 15 minutos, lo cual desnaturaliza lo que es la medicina”.

El ingeniero Nicanor Raúl Benites Saravia, indica que “se debe fortalecer los convenios internacionales que la universidad viene teniendo, como los que se lograron el año pasado; con APEC, el convenio con China y convenios como con Corea del Sur, aparte con otros países de Asia y Europa... Eso es importante, la internacionalización, porque allí está el resultado de tratos con universidades chinas, con empresas chinas, como el Polo Desarrollo en Chancay, con módulos de aulas inteligentes y de hangares, para el ensamblaje y fabricación de todo tipo de tecnología emergente y tecnología de alta de alto impacto, que se hará con los socios chinos”.

Doctor Nicanor Raúl Benites Saravia.

El catedrático Óscar Tinoco Gómez, quien forma parte del grupo de investigación Producción más limpia, asegura que quiere contribuir “a que San Marcos no sea una de las tres primeras universidades del Perú, sino indiscutiblemente la número 1 ¿Qué significa? Que hay que trabajar más en formación profesional, investigación científica, equipamiento. En internacionalizar los proyectos de investigación y que generen no solamente artículos científicos, patentes, tesis de pre y post grado. Somos la universidad que tiene la mayor cantidad de escuelas profesionales y se debe aportar más. Y en lo que es la ingeniería industrial queremos contribuir a eso, ya lo estamos logrando porque acabamos de empezar un convenio con la Universidad de Inha, de Corea del Sur. Avanzamos a paso seguro en la internacionalización”.