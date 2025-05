El crimen de Agnes: 23 años tras las huellas del asesino que atacó a estudiante peruana en Rusia

Estuvo en un café, en el centro de la ciudad, con otros tres estudiantes. De pronto, Agnes Carolina Santisteban Wensjoe se impacientó y dijo que iría a comunicarse con sus padres y hacer su tarea.

Sus amigos la acompañaron hasta una estación del ferrocarril suburbano, pues ella era muy responsable con sus obligaciones. Nunca a su dormitorio en la Universidad de la Cultura y las Artes de Moscú (Rusia): A sus 23 años, esta estudiante peruana fue atacada y asesinada a menos de 100 metros de donde residía.

El cadáver fue hallado el 17 de noviembre del 2002 en un pequeño parque, cuando la nieve empezó a derretirse por un cambio de clima, en la ciudad de Jimki, al noroeste de la capital rusa.

El homicidio estaba impune, pero ni la policía rusa y los familiares de Agnes perdían las esperanzas de que se logre identificar al asesino. La ilusión de que haya Justicia era latente.

Hasta que, por fin, en enero de este año, 23 años después, la misma edad que tenía Agnes, la policía encontró un rastro que permitió identificar al homicida.

En efecto, investigadores rusos no solo lo identificaron, sino que lograron que el hombre confesara el crimen. Además, dijeron que estaría detrás de la muerte violenta de otras tres mujeres que fueron asesinadas ese mismo año en los alrededores de Moscú.

Andréi Loskov fue el asesino de la estudiante peruana

Sería un asesino serial

Se trata de Andréi Loskov quien poco antes de cometer estos crímenes había llegado a la capital rusa procedente de la provincia de Novosibirsk con la intención de dedicarse al teatro.

Sin embargo, seis meses después de ingresar en unos cursos teatrales lo expulsaron por su tendencia a emborracharse y a no asistir a las clases.

Antes del crimen de Agnes, el delincuente, que entonces tenía 27 años, acudía en sus ratos libres a parques de las afueras de Moscú, donde elegía a sus víctimas entre mujeres jóvenes que veía paseando solas. Así encontró a Agnes.

A mediados de la década de 2000, Loskov fue condenado a 10 años de prisión por haber violado a una menor, hija de su concubina. Cuando salió en libertad en 2016, consiguió un trabajo de conductor y se casó.

El año pasado, la pesquisa volvió a centrarse en las muestras genéticas recabadas en 2002, que fueron comparadas con las de distintos delincuentes, e identificó a Loskov.

Durante un interrogatorio, el hombre admitió su culpa y ofreció detalles de los crímenes perpetrados, dijo la portavoz de la Dirección Principal de Investigación del Comité de Investigaciones de Rusia, Olga Vrádii.

Actualmente está siendo investigada tanto la serie de crímenes semejantes cometidos en Moscú, como en sus afueras y otras zonas del país.

Crimen conmocionó a todos

El crimen de Agnes conmocionó a la comunidad peruana en Muscú. Por ese entonces, Bernaldina Pereira, su compañera de cuarto, la describió como una chica tímida y "muy tranquila". Dijo que pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación, navegando en internet y escribiendo correos electrónicos a sus padres.

Agregó que Santisteban, quien llegó a Moscú a mediados de septiembre del 2002 para estudiar coreografía, estudiaba ruso y no podía hacerse entender, y agregó que lo único que podía decir en ruso era su dirección.

Otra amiga y compañera, Sandra Aliaga, dijo que, ese día, aparentemente Santisteban tomó un atajo por una zona arbolada. Indicó que no conocía la ciudad y no le agradaba salir, y que una noche en una cafetería era una aventura no acostumbrada para ella.

Orlando Becerra, un activista de la comunidad peruana, recordó que los policías rusos señalaron que fue uno de los asesinatos más crueles que habían visto.

Estudiante de alto nivel

En nuestro país, su madre Agnes Wensjoe Alfajeme, solicitó apoyo a los entonces congresistas para que el asesinato de su hija no quede impune.

Agnes Santisteban viajó a Rusia el 15 de septiembre del 2002 para estudiar ballet artístico pero sus sueños quedaron truncos. Agnes había realizado prácticas en CNN en los Estados Unidos, además estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos siendo una alumna considerada en un muy alto nivel.