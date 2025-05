La mañana del 2 de enero de 2018, un fatídico accidente ocurrido en el Serpentín de Pasamayo, también conocido como la 'Curva del Diablo', paralizó a todo el Perú. Un bus de la empresa San Martín de Porres, que partía de Huacho con destino a Lima, chocó contra un camión de carga que invadió el carril contrario, provocando que el vehículo cayera al abismo de 150 metros de altura. Este trágico incidente causó la muerte de 52 personas y 6 heridos de gravedad. Entre los sobrevivientes se encontraba Carlos Ramos Vásquez, fisicoculturista peruano de profesión.

En medio de la desesperación, su instinto de supervivencia lo llevó a tomar la radical decisión de fracturarse una de las piernas para poder escapar por la ventana del bus. Pese a la gravedad de la situación, pues tenía el músculo desplazado, no sintió dolor en ese momento, ya que la adrenalina le permitió soportarlo. Un año después del brutal accidente, Carlos Ramos compartió su historia, los momentos de terror que vivió cuando bus caía por el Pasamayo y cómo ha afrontado las secuelas de esta trágica experiencia.

Carlos Ramos relata su experiencia como sobreviviente del trágico accidente de Pasamayo

Carlos Ramos se desempeñó como fisicoculturista desde los 18 años. Su gran pasión por el deporte lo llevaron a trabajar en Lima como personal trainer de reconocidas figuras del espectáculo como Karina Calmet, Joselito Carreras, Natalia Málaga, entre otros. Tenía el sueño de viajar a Colombia para participar en su primer campeonato internacional representando al Perú, pero su vida dio un giro repentino en 2018.

Tras pasar Año Nuevo con sus familiares en Huacho, compró un pasaje de bus con destino a Lima para continuar con su trabajo, sin embargo, nunca se imaginó lo que le esperaba. El ómnibus cayó por el abismo de más de 100 metros. Según recuerda, podía ver cómo los pasajeros de filas delanteras salían expulsados por las ventanas.

"El golpe fue tan fuerte. Parecía una licuadora. Cuando caí al precipicio todo estaba roto", relató en una entrevista para el programa 'Domingo al Día'. Tras varios minutos de silencio, Carlos intentó salir por una de las ventanas, pero se percató que su pierna izquierda estaba atascada. Con el temor de que el bus fuera a explotar, decidió fracturarse la tibia y el peroné para escapar del lugar.

Al querer salir, porque en mi ignorancia pensaba que el carro iba a explotar, se me enganchó la pierna con una de las personas que ya estaba fallecida. Tuve que palanquearme y yo mismo me rompí la pierna. No sentí dolor porque me imagino que todo mi cuerpo estaba lleno de adrenalina porque hasta incluso el músculo se me salió, estaba colgando y yo mismo lo agarré y lo metí", reveló.

¿A qué se dedica actualmente Carlos Ramos?

Carlos relata que cayó en depresión, ya que pensó que nunca más podría dedicarse al fisicoculturismo. Sin embargo, gracias al apoyo de sus familiares y amigos, ha logrado salir adelante. Tras someterse a más de cuatro intervenciones quirúrgicas, el joven ha retomado su vida en el deporte.

Actualmente, y tal como lo demuestra en sus redes sociales, sigue brindando clases de entrenamiento físico y enfocado en el mundo fitness.