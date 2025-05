En horas de la noche del jueves 22 de mayo, un joven fue asesinado a balazos en la calle Francisco Bolognesi, frente a la oficina de la empresa EMSEMSA, a pocos metros de la Plaza de Armas del distrito de Paramonga, provincia de Barranca. El hecho ha causado conmoción entre los vecinos y transeúntes de la zona, quienes fueron testigos del violento ataque.

Los efectivos policiales de Paramonga llegaron al lugar para iniciar las investigaciones. Se espera obtener las grabaciones de la cámara de seguridad que permitan identificar el paradero de los asesinos.

Balean a joven en Paramonga

Según información preliminar, dos sujetos a bordo de una motolineal llegaron al lugar y dispararon a quemarropa contra la víctima, quien murió en el acto tras recibir múltiples impactos de bala. Los atacantes huyeron rápidamente con rumbo desconocido.

El cuerpo del joven, cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente, fue cubierto con un plástico azul a la espera de la llegada de los peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público, quienes realizarán las diligencias correspondientes y ordenarán el levantamiento del cadáver.

La madre y familiares del fallecido llegaron al lugar minutos después, protagonizando desgarradoras escenas de llanto y dolor. El hecho ha generado consternación entre los vecinos, quienes exigieron mayor presencia policial en la zona.

Policía investiga el motivo del crimen

Aunque el móvil del crimen aún no ha sido confirmado, las primeras hipótesis señalan un presunto caso de extorsión, ya que los atacantes no se llevaron ninguna pertenencia de la víctima. Frente a la escena del crimen se ubica el ex hospital Santa Rosa, lugar que también se vio alterado por el caos generado tras el asesinato.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron el área e iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia que enluta a una familia.

