Mujer detiene a joven que pretendía escapar tras robarle dentro de restaurante en Surco: “Aprende a trabajar”

Un incidente impactante se vivió en un restaurante de Surco cuando una joven clienta logró detener a una ladrona que le había robado. El video de la valiente acción, compartido en X, muestra cómo la víctima no dudó en defender sus pertenencias, pese a la violencia de la situación.

Valiente intervención en "Don Mamino"

La joven, al percatarse de que sus objetos habían sido sustraídos por la ladrona, actuó rápidamente y la sorprendió en el momento en que intentaba escapar. Con una firme determinación, la clienta no solo la detuvo, sino que la sostuvo de los cabellos, mientras la delincuente imploraba por su libertad. "No te vas a ir mamita, lo siento, pero no te vas a ir", fueron las palabras que se oyeron durante la tensa confrontación.

Mientras mantenía a la ladrona bajo control, la joven le recriminó su actitud con un contundente: "Trabaja, aprende a trabajar". Su intención era clara: hacer justicia por mano propia hasta que las autoridades llegaran al lugar.

El poco apoyo del personal del restaurante

Lo sorprendente de este suceso no solo fue la valentía de la joven, sino también la indiferencia mostrada por el personal del restaurante "Don Mamino" en Surco. A pesar de que la situación se desarrolló dentro de su establecimiento, los trabajadores no ofrecieron ninguna ayuda a la víctima, según las personas que presenciaron el hecho.

La joven enfrentó a la ladrona y evitó su fuga en restaurante de Surco. Foto: composición LR/ X

La joven, que esperaba disfrutar de una comida tranquila, terminó siendo quien tuvo que lidiar con la delincuente. El Serenazgo del distrito llegó al lugar tras algunos minutos, pero su intervención fue vista como insuficiente, lo que dejó la sensación de que el sistema de seguridad no cumplió con su rol adecuado. El incidente, aunque resuelto, dejó una sensación de frustración entre los presentes.