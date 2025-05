Una combi fue atacada a balazos por delincuentes en la av. Tahuantisuyo, en Independencia. Este atentado, que se produjo durante la noche del viernes 16 de mayo, dejó como saldo un niño fallecido y al chofer herido. De acuerdo a las investigaciones preliminares, el menor viajaba sentado detrás del conductor, por lo que fue alcanzado por las balas.

Cabe señalar que el ataque habría sido motivado por extorsión, debido a que la empresa de transporte público había recibido amenazas previas. Los extorsionadores, que operan en Lima Norte, le enviaron un mensaje con el siguiente contenido: "Se les comunica a todos los pisteros que se alineen. Este es un ejemplo que les pasará si no copian a todos esos que no quieren colaborar con la organización. Se irán muriendo uno a otro. Atte: Injertos del Cono Norte".

Video del momento de ataque a combi en Independencia

La Policía Nacional del Perú evidenció el momento exacto cuando los criminales se encontraban a bordo de una motocicleta y un mototaxi. Luego, cuando se reunieron para planear el ataque y siguieron a la combi, y dispararon reiteradas veces contra la unidad.

PNP capturó a implicado en ataque a combi en Independencia

La Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional informó que detuvo a alias Machado, cabecilla de la banda La Nueva Generación de la Libertad, implicado en el ataque a combi en Independencia.

"Esta labor se realizó luego de un trabajo de la recolección de cámara, un trabajo de pesquisas. En mérito a la orden del ministro del Interior y el comando de la Policía Nacional sobre la ubicación y captura de los sujetos, se desplegó un gran operativo (...) El sujeto fue detenido en un taller mecánico. Él ya había quitado la parrilla, ya estaba borrando la placa", declaró la PNP.

Madre de menor fallecido se pronuncia

Con lágrimas en los ojos, la madre del menor fallecido pidió a las autoridades imponer la máxima sanción para los criminales. "Que este caso no quede así, mi niño necesita descansar en paz. Que se haga justicia. Me enteré sobre lo sucedido por mis familiares y la prensa. Espero que todos sean capturados y pido ayuda al Gobierno. Jamás pensé verlo en la tumba. Nadie me lo podrá traer. Yo lo protegía mucho y evitaba sacarlo", manifestó la mujer.

