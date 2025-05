Seguridad de mercado Unicachi niega extorsión pese a carta amenazante: "Han sido bombardas"

Un nuevo ataque contra el mercado Unicachi de Pro se registró la noche del último domingo 18 de mayo, pues se trataría del segundo incidente en lo que va del mes. Recordemos que el pasado miércoles 14 se reportó la primera detonación con explosivos al interior del centro de abastos, en donde los implicados dejaron un mensaje con amenazas dirigido a uno de los trabajadores.

En ese contexto, Emilio Rivera, agente de seguridad del local, se pronunció respecto a lo sucedido en donde asegura que el centro de abastos "no está recibiendo extorsiones". Pese a lo ocurrido en Unicachi, el trabajador aseguró que "no hay gravedad, que vengan al mercado tranquilos".

Agente de seguridad de Unicachi niega extorsiones: "No hay gravedad"

Emilio Rivera, agente de seguridad del local, aseguró que toda la situación en el mercado de abastos Unicachi está controlado y que, de acuerdo a sus palabras, los comerciantes no están atemorizados. "Que las personas sigan viniendo al mercado, no hay que causar el pánico, todo está controlado. No hay gravedad, pero eso sí, con la prevención del caso", acotó.

"Que vengan tranquilos, todos los puestos están funcionando con normalidad. No creo que estemos atemorizados, sino no vendrían. Si yo tengo miedo a trabajar, usted cree que yo iría. Este mercado da garantía a sus trabajadores. ¿Qué tipo de ataques? ¿De qué tipo de artefactos explosivos? Han sido bombardas (sobre el explosivo del domingo). No lo tomo ligero, pero no puedo informar algo que no ha ocurrido, sino no abriríamos este mercado", sostuvo Rivera ante las consultas de la prensa.

El mensaje amenazante que encontraron en el Mercado Unicachi

Con respecto al mensaje extorsivo encontrado dentro del mercado Unicachi, el agente de seguridad Rivera sostuvo que no considera que se trate de una carta. Incluso, mencionó que dicha amenaza estaría dirigido a una persona que ya no trabaja en el centro de abastos. Recordemos que en el mensaje encontrado el pasado 14 de mayo se lee: "Seño (...), si esta vez no dialogas, mataré a los comerciantes uno por uno saliendo del Unicachi. Comunícate".

Mensaje con amenazas encontrado el pasado 14 de mayo: Foto: Latina

Pese a ello, Emilio Rivera considera que no era una carta, sino un "pequeño anuncio". Además, reafirmó que no son víctimas de extorsión. "No hubo una carta, no ha sido carta. Eso no es una carta. Un pequeño anuncio. Una cosa es un manuscrito, otra cosa es una carta. Le digo bien caro, ese señor a quien está dirigido (la carta) acá no trabaja, no tiene ningún puesto", finalizó.

