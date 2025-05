Madre de niño asesinado dentro de combi en Independencia: "Jamás pensé velarlo, verlo en una tumba"

En una jornada cargada de dolor y desolación, los familiares del menor asesinado en el distrito de Independencia se reunieron para darle el último adiós al niño de 6 años, víctima de un ataque a balazos ocurrido el pasado 16 de mayo. Durante el velorio, la madre y la abuela del menor expresaron su desgarrador dolor y exigieron que no se haga justicia por el crimen.

Con lágrimas en los ojos, la madre del pequeño pidió a las autoridades que el caso no quede impune. Visiblemente afectada, exigió que los responsables del crimen sean capturados lo antes posible y que se haga justicia en nombre de su hijo. 'Que este caso no quede así, mi niño necesita descansar en paz y que se haga justicia. No tengo información precisa. Me enteré por mis familiares y por la prensa. Espero que todos sean capturados y pido ayuda al gobierno. Jamás pensé verlo en esta tumba y nadie me lo podrá traer ya. Yo lo protegía mucho y evitaba sacarlos muchos', expresó entre sollozos.

La madre del menor también hizo un llamado a la sociedad para que se evite la violencia y para que todos colaboren en el esclarecimiento del caso. "Mi niño no merece esta muerte", manifestó, destacando el dolor de perder a su hijo en circunstancias tan trágicas.

La abuela del menor se despide con un mensaje a los responsables

Por su parte, la abuela del niño, profundamente afectada, recordó a su nieto como “el bendecido de Jehová” y expresó su pesar por la pérdida irreparable. En un emotivo discurso, pidió a las personas que valoren a sus hijos y seres queridos. “Ha sido y será siempre el bendecido de Jehová. Desde que ha estado en el vientre de su madre he orado por él hasta el día 17 que me lo arrancaron de esta tierra, pero sé que me voy a encontrar con ellos el día que Dios me pida que vaya con ellos", dijo.

En su mensaje al asesino del menor, la abuela cuestionó las razones detrás de tan terrible acto, apuntando a la codicia como posible motivo. “¿Por qué lo hiciste? No lo sé. Por dinero, quizás, el amor al dinero es el principio de todos los males. Has matado a un niño, pero este niño tan bello y tan precioso y lleno de amor”, agregó.

El ataque y la investigación en curso

El trágico suceso ocurrió durante la noche del 16 de mayo, cuando una combi fue atacada a balazos por delincuentes en la Av. Tahuantinsuyo, frente al Hospital Materno Infantil, en Independencia. El niño, quien viajaba junto a su madre en la unidad, falleció a causa de las heridas. El conductor de la combi, identificado como José Luis Chipana, resultó herido en el muslo derecho.

Hasta el momento, la policía ha logrado detener a uno de los presuntos implicados en el caso: Gustavo Machado Anticona (29), alias 'Tavo', un mototaxista que habría trasladado a los criminales responsables del ataque. Este sospechoso intentó huir, pero fue localizado gracias a una investigación policial. Además, se ha identificado a una mujer vinculada al crimen, quien fue captada por las cámaras de seguridad de la zona.

Este trágico crimen resalta la creciente ola de criminalidad que azota la capital, a pesar del estado de emergencia decretado en diversas zonas. Grupos extorsivos y bandas criminales siguen operando con impunidad, sembrando miedo y desconfianza entre la población.

