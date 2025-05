AeroDirecto: chofer intentó duplicar pasaje a S/5 en bus que te lleva hasta el nuevo aeropuerto

Hasta la fecha no se ha habilitado el pago con tarjeta de crédito en el servicio de Aerodirecto. Foto: Andina | Foto: Andina

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez abrirá sus puertas el domingo 1 de junio. Como parte de los preparativos, desde el 15 de mayo se dio inicio a la etapa de marcha blanca, tanto en las operaciones aeroportuarias como en el servicio de transporte AeroDirecto, que conecta el terminal con distintos puntos de Lima.

Sin embargo, ya se han registrado los primeros inconvenientes. Un conductor de AeroDirecto intentó cobrar S/5, el doble del pasaje oficial de S/ 2, a un periodista de Latina que abordó una de las unidades durante esta fase.

Durante el recorrido, preguntó si era posible pagar con tarjeta de crédito, pero le informaron que ese método aún no estaba disponible, a pesar de estar en marcha la etapa de prueba. Luego, al consultar por el costo del pasaje, el chofer respondió que era S/ 5.

Ante la sorpresa, se le repreguntó si no debía costar S/ 2, a lo que el chofer insistió: “Cinco soles a cualquier lado”. Lo contradictorio es que, a pocos metros, una representante de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) sostenía un cartel donde se leía claramente que la tarifa única del servicio era de S/ 2.00.

Las operaciones de AeroDirecto rumbo al nuevo terminal del Jorge Chávez iniciará formalmente el 1 de junio.

AeroDirecto aún sin pantallas de vuelos

Alan Vargas, gerente general de AeroDirecto, destacó que las unidades están equipadas con wifi y puertos para cargar celulares. No obstante, explicó que las pantallas destinadas a mostrar información sobre los vuelos aún no están conectadas con el sistema de Lima Airport Partners (LAP). También precisó que, al tratarse de un servicio expreso con solo nueve paraderos definidos, los buses no podrán recoger pasajeros fuera de esos puntos autorizados.

