El 18 de marzo de 2023, en pleno centro de Lima, Sergio Tarache, de 19 años y nacionalidad venezolana, roció con gasolina a Katherine Gómez, una joven peruana de 18 años, y le prendió fuego en plena vía pública. El caso generó indignación en el Perú y expuso la ineficacia del Estado frente a los feminicidios.

Luego de cometer el trágico crimen, logró escapar del país por la frontera norte y llegó a Bogotá, donde fue capturado gracias a la activación de la alerta internacional de la Interpol. Aunque su extradición no fue rápida, el asesino logró ser extraditado desde Colombia.

Sergio Tarache, el feminicida de Katherine Gómez

El asesinato de Katherine Gómez fue una ejecución planificada y a sangre fría. El sábado 18 de marzo de 2023, la joven discutió con Sergio Tarache, quien no aceptaba el fin de su relación. Minutos después, el feminicida compró gasolina en un grifo y persiguió a la víctima hasta el Parque Universitario. Allí la roció con el combustible y le prendió fuego delante de decenas de transeúntes.

Katherine sufrió quemaduras en más del 60% de su cuerpo. Aunque fue trasladada al Hospital Loayza para recibir los cuidados médicos, falleció seis días después. La noticia causó indignación en el Perú y generó protestas en todo el país, exigiendo justicia. El caso se convirtió en símbolo de la lucha contra el feminicidio en Perú, que, según cifras oficiales, registra más de 100 casos por año.

La policía emitió una alerta roja de la Interpol al confirmar que Sergio Tarache había salido del país. Luego se supo que cruzó por Tumbes hacia Ecuador y posteriormente llegó a Colombia. Las autoridades lo ubicaron en Bogotá en abril de 2023 y lo arrestaron tras un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y la Interpol. El Gobierno peruano solicitó su extradición inmediata.

¿Qué pasó con Sergio Tarache, qué es lo último que se sabe de él?

Luego de su captura, Sergio Tarache permaneció por varios meses en una cárcel colombiana. En paralelo, se desarrollaron los procedimientos legales para su extradición a Perú. A pesar de los intentos de su defensa por evitar el traslado, la Corte Suprema de Colombia aprobó su entrega en enero de 2024, tras considerar la gravedad del delito y la existencia de pruebas contundentes.

Al llegar a Lima, fue internado de forma preventiva en el penal de Ancón I. La Fiscalía le imputó cargos por feminicidio agravado, con pruebas como los registros de cámaras de seguridad, el testimonio de testigos y las imágenes del grifo donde compró el combustible. El 12 de septiembre de 2024, el Poder Judicial dictó 26 años de prisión en su contra. El fallo fue “decepcionante” para los familiares de Katherine, quienes habían exigido la máxima sanción de cadena perpetua desde el inicio del proceso.

Durante el juicio, se conocieron detalles escalofriantes del crimen. Según los peritajes, Tarache actuó con premeditación y buscó causar el mayor daño posible. Su acto fue considerado como un claro ejemplo de violencia de género extrema. La sentencia también incluyó una reparación civil de S/350.000 para los padres de la víctima, aunque esta fue rechazada por el asesino. “Yo me considero responsable de los hechos que se me imputan; sin embargo, no acepto la reparación civil”, señaló desde el Penal Ancón I.

Actualmente, Sergio Tarache permanece recluido en una celda de máxima seguridad. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha confirmado que no tiene contacto con otros internos debido a su perfil de alta peligrosidad.

Canales de ayuda totalmente gratuitos

Frente al alarmante aumento de feminicidios en Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha reforzado los canales de ayuda para víctimas de violencia. La Línea 100 es el principal servicio de orientación telefónica gratuita, disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Permite brindar apoyo emocional, asesoría legal y coordinación con los Centros de Emergencia Mujer.

También están disponibles los Chat 100 y los Centros de Atención Urgente, diseñados para ofrecer refugio inmediato en casos críticos. En Lima y otras regiones del país, operan casas de acogida para mujeres en riesgo. La ciudadanía puede denunciar cualquier caso de violencia familiar o de género de forma anónima.